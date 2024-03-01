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Goldman Sachs'tan 'ECB' için yeni tahmin

Goldman Sachs, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yapacağını tahmin ettiği faiz indirimi sayısını düşürdü.

Haber Merkezi
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Goldman Sachs'tan 'ECB' için yeni tahmin
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Goldman Sachs, Avrupa Merkez Bankası'nın faiz oranlarını daha önce beklendiği gibi nisan ayından itibaren değil, haziran ayından itibaren düşürmeye başlayacağını tahmin etti.

Goldman Sachs, daha önce altı olan 25 baz puanlık indirim beklentisini şimdi beşe indirdi.

AB'nin istatistik kurumu Eurostat'ın verilerine göre, 20 ülkeli Euro bölgesinde enflasyon Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2,8'den yüzde 2,6'ya gerileyerek yüzde 2,5 olan beklentilerin altında kaldı.

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