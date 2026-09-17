Goldman Sachs'tan Fed tahmini: Faiz artışları ekimde devam edebilir

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Goldman Sachs, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) eylül ayındaki 25 baz puanlık faiz artışının ardından ekim toplantısında da politika faizini 25 baz puan artırmasını bekliyor.

Wall Street bankası yayımladığı notta, bir sonraki faiz artışı için en olası zamanın ekim olduğunu belirtti.

Goldman Sachs, Fed'in yüzde 2'lik enflasyon hedefine "daha zamanında dönüşü" desteklemeyi amaçlayan faiz artışlarını art arda toplantılarda gerçekleştirmesinin en doğal seçenek olduğunu değerlendirdi.

JPMorgan: Faizler 2027'ye girerken yüksek kalabilir

J.P. Morgan Asset Management Stratejisti Tai Hui ise ABD faiz oranlarının 2027'ye girerken yüksek seviyelerde kalmasının muhtemel olduğunu belirtti.

Hui, Fed yetkililerinin tahminlerinin eylül toplantısında fazla değişmediğine dikkat çekerken, güncellenen medyan projeksiyonun yıl sonuna kadar bir faiz artışına daha işaret ettiğini söyledi.

Teknoloji hisselerine dikkat çekti

Fed'in 2027'ye girerken şahin duruşunu korumasının yatırımcıları varlık değerlemelerini yeniden değerlendirmeye yöneltebileceğini belirten Hui, özellikle faiz hareketlerine duyarlı olabilecek görece pahalı teknoloji hisselerine dikkat çekti.

Hui'ye göre bu nedenle öngörülebilir gelecekte hisse senedi piyasasındaki yükselişi daha da ileri taşıyacak bir katalizör ortaya çıkması olası görünmüyor.

Bununla birlikte Hui, ABD politika faizinin yeniden yüzde 5'in üzerine çıkması ihtimalinin sınırlı olduğunu ifade etti.