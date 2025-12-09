Goldman Sachs’tan Fed uyarısı: Şahin sesler yükselebilir!

Piyasalardaki fiyatlamalara göre, Fed yarın faiz indirimini kesinlikle yapacak. Ancak Fed'in asıl mesajı, 2026'da kesintilere devam edeceğinin garantisinin olmadığı yönünde olabilir.

Goldman Sachs analistlerine göre, Fed Başkanı Jerome Powell’ın gelecekteki indirimler için gereken eşiğin yükseldiğini iletmesi ve bazı katılımcıların bir indirime neden karşı çıktığını açıklaması muhtemel olacak.

Yatırım bankası, yarın açıklanacak faiz kararında iki yetkilinin faiz indirimine karşı çıkacağını ve beş yetkilinin sözde 'nokta grafiğinde' şahin nitelikte faiz projeksiyonları sunacağını tahmin ediyor.

Goldman analistleri, güncel ekonomik verilerin eksikliği göz önüne alındığında Fed'in kendini köşeye sıkıştıramayacağını ancak " ocak indiriminin uygun olabileceğini" belirtti.

Fed halihazırda kısa vadeli faiz oranını yüzde 3,75 ile yüzde 4 arasında bir hedefte tutuyor. CME verilerine göre işlemciler, bu haftaki indirimin ardından gelecek yıl iki çeyrek puanlık daha indirim şansını kabaca yüzde 30, üç çeyrek puanlık daha indirim şansını ise yaklaşık yüzde 20 olarak görüyor.