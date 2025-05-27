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Goldman Sachs'tan gümrük vergisi enflasyonu tahmini!

Goldman Sachs, tarifelerin yol açtığı enflasyonun geçici olmasını bekliyor.

Haber Merkezi
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Goldman Sachs'tan gümrük vergisi enflasyonu tahmini!
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Goldman Sachs ekonomistleri, Trump'ın gümrük tarifeleri gündeminin neden olduğu enflasyonun yerleşik hale gelmeden yeniden yatay seyredeceğini öngörüyor.

Goldman'dan David Mericle, 2021 ve 2022'de başlayan sürekli enflasyonla karşılaştırıldığında, ekonominin tarife rejimine işgücü piyasasında daha fazla gevşeklikle daha zayıf bir konumda girdiğini savundu.

Mericle, bir önceki enflasyon dalgasının da pandemi dönemindeki mali teşviklerle beslendiğini ve 2025'te bu faktörün muhtemelen daha az etkili olacağını öne sürdü.

Hem resmi verilerde hem de daha anekdotal göstergelerde gerçek enflasyonun şimdiye kadar nispeten istikrarlı olduğunu belirten Mericle, enflasyonun en kötü döneminin Ağustos verilerine kadar geçeceğini ve Fed'e yılsonundan önce faiz oranlarını düşürme seçeneği bırakacağını öngördü.

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