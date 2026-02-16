Goldman Sachs'tan İngiltere tahvilleri için yukarı yönlü tahmin

Kıdemli Avrupa piyasası stratejisti George Cole, ABD bankasının 10 yıllık referans gilt getirisinin bu yılın sonuna kadar yüzde 4'e ulaşmasını beklediğini söyledi. 40 baz puanlık bu düşüşün, siyasi risklerin neden olduğu endişeleri geride bırakarak dezenflasyonun Merkez Bankası eylemlerine yol açmasına dayandığını savundu.

Cole, müşterilere gönderilen bir notta, "İngiltere risk primi ve siyasi belirsizlik yaklaşan yerel seçimler boyunca yüksek kalma olasılığı taşırken, olumlu makro arka planın gilt getirilerini aşağı çekeceğini düşünüyoruz" dedi.