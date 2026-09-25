Goldman Sachs'tan Japon yeni için yön değişikliği

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Goldman Sachs Japon yeni stratejisini değiştirdi. Kurum daha önce zayıf yen öngörürken son değerlendirmesinde yönünü yukarı çevirdi. Bu kapsamda dolar/yen için 12 aylık beklentisini 165 seviyesinden 150 seviyesine indirdi.

Değişiklikte iki unsur belirleyici oldu. Japonya Merkez Bankası'nın faiz artışlarını hızlandırması ve Japon yatırımcıların yurt dışındaki sermayeyi ülkeye getirme ihtimali.

Hedefler aşağı çekildi

Stratejist Karen Reichgott Fishman'ın paylaştığı yeni projeksiyonlara göre banka kısa vadeli hedeflerini de yeniledi.

Üç aylık dolar/yen öngörüsü 158 seviyesinde oluştu. Altı aylık beklenti 155'e revize edildi. Bir yıllık projeksiyon ise 150 seviyesinde belirlendi.

BoJ'dan gelen destek öne çıktı

Goldman Sachs BoJ'un para politikasında daha hızlı sıkılaştığını vurguladı. Atılan adımlar yen üzerindeki satış baskısını hafifletti.

Goldman Sachs ayrıca Japonya'daki genişlemeci maliye politikalarının enflasyon üzerindeki etkisinin kontrol altında kalabileceğini değerlendirdi.

Sermaye akışı beklentisi güçlendi

Raporda Japon yatırımcıların yurt dışındaki varlıklarını yeniden Japonya'ya yönlendirebileceği senaryosuna yer verildi. Senaryo kesinleşmedi ancak olasılığının artması yen lehine bir gelişme olarak yorumlandı.

Goldman Sachs yeni olası resesyon endişelerine karşı yenin korunaklı bir araç olarak öne çıkabileceğini de not etti.

Diğer bankalarla paralel görünüm

Yen için güçlenme beklentisi yalnızca Goldman Sachs ile sınırlı kalmadı. Bank of America (BofA) daha önce yıl sonu dolar/yen beklentisini 149 olarak açıklamıştı. Böylece büyük bankaların genelinde güçlü yen görüşü ağırlık kazandı.

Piyasada fiyatlama da bu beklentiyi destekledi. Dolar/yen paritesi 158,28'e kadar geriledi ve yen dolar karşısında değer kazandı.

Geri çekilmede Japonya Maliye Bakanı Satsuki Katayama'nın mesajları etkili oldu. Katayama ABD Başkanı Donald Trump'ın zayıf yen konusundaki kaygılara katıldığını ifade etti.

Goldman Sachs kısa vadede temkinli duruşunu korudu ve bu dönemde EUR/JPY'de satış yönlü pozisyonu tercih etti.