Goldman Sachs'tan Japonya Merkez Bankası için faiz tahimini

Goldman Sachs, Japonya Merkez Bankası'nın gelecek hafta faiz oranını sabit tutabileceğini değerlendirdi.

Goldman Sachs ekonomistlerine göre Japonya Merkez Bankası (BOJ), yüksek belirsizlik ortamında risk yönetimi açısından gelecek hafta politika faizini değiştirmeyecek.

Ekonomistler, yayınladıkları raporda "Temel görünümdeki belirsizliğin yüksek olduğunu değerlendiren BOJ, ekonomik görünüme ilişkin aşağı yönlü risklerin büyük, ancak fiyat görünümüne ilişkin yukarı yönlü risklerin de aynı ölçüde belirgin olduğunu düşünecektir" ifadeleri kullandılar.

Goldman Sachs, Japonya’da yeni hükümetin faiz artışına engel olmayacağı varsayımıyla, bir sonraki faiz artışının baz senaryoda Ocak 2026’da gerçekleşeceğini, ancak Aralık 2025’te de olasılığın bulunduğunu öngörüyor.

