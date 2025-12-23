Goldman Sachs’tan Japonya'ya 800 milyar yenlik yatırım

Goldman Sachs Group, önümüzdeki on yıl içinde Japonya’nın kurumsal anlaşmalar piyasasında yaklaşık 800 milyar yen tutarında satın alma ve yatırım yapmayı planlıyor.

Banka, sermaye ve insan kaynağı eksikliği nedeniyle yurtdışına açılmakta veya birleşme ve satın almalar gerçekleştirmekte zorlanan, 30 milyar yen ile 300 milyar yen arasında değerlemeye sahip orta ölçekli şirketlere odaklanıyor.

Goldman, teknoloji, sağlık, sanayi ve tüketici sektörlerinde fırsatları hedefliyor. Şirket, daha önce Nippo Corp., Nihon Housing Co. ve Burger King Japan gibi firmalara yatırım yaptı.

Japonya biriminde büyüme sermayesi ve özel sermaye ekibinde yönetici olan Yu Itoki, yönetim satın almaları, iştirak satışları ve iş devri planları gibi alanlarda kurumsal müşteriler aradıklarını belirtti. Itoki, küresel kurumsal yatırımcıların Japonya’ya yönelik güçlü talep gösterdiğini ve şirketlerin MBO ile çekirdek dışı varlık satışlarına giderek daha fazla ilgi duyduğunu söyledi.

Itoki, “Artık geçmişe kıyasla iki veya üç kat hızla yatırım yapabileceğimiz bir ortamdayız. Arz ve talep uyumlu” dedi.