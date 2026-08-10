Goldman Sachs'tan petrol ve faiz için dikkat çeken tahmin: Yıl sonuna dikkat

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Goldman Sachs'ın piyasa podcastine katılan Varadhan, petrol fiyatlarının seyrinde Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelerin belirleyici olacağını ifade etti. Bölgede tansiyonun düşmesi halinde petrol fiyatlarının yıl sonuna kadar 70 dolar seviyesinin önemli ölçüde altına gerileyebileceğini öngördü.

Varadhan, Hürmüz Boğazı’na ilişkin bir anlaşma ihtimalinin enerji fiyatlarının yanı sıra enflasyon görünümünü de destekleyebileceğine işaret etti.

Goldman Sachs'tan Fed faiz kararı için dikkat çeken tahmin

Faiz tarafında Varadhan, piyasaların yıl sonuna kadar fiyatladığı Fed faiz artırımı beklentisine katılmadığını belirtti. Gümrük vergilerinden kaynaklanan enflasyon baskısının hafiflemesi ve Hürmüz’de anlaşma ihtimalini gerekçe gösteren Varadhan, Fed’in yıl sonuna kadar politika faizini sabit tutmasını bekliyor.

Yıl sonuna doğru yükseliş bekleniyor

Varadhan, savaşta yeniden tırmanma, Fed’e ilişkin faiz artışı endişeleri ve teknoloji hisselerindeki sert geri çekilmeyle oynak geçen temmuz ayının ardından hisse senedi piyasalarının yıl sonuna doğru yükselişini sürdürmesini beklediğini söyledi.

Yapay zekâ işlemlerinde biriken kaldıracın büyük bölümünün çözüldüğünü belirten Varadhan, bunun temmuzdaki oynaklığın tekrarlanması yerine daha kaliteli bir ralliyi destekleyebileceğini ifade etti.