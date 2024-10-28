Goldman Sachs'tan S&P 500 tahmini: Önümüzdeki 10 yılda durgun getirilere hazırlanıyor

Goldman Sachs, ABD'nin en büyük borsa endekslerinden S&P 500'ün önümüzdeki on yıl boyunca durgun getiriler sunacağını öngördü. Banka, bu zayıf görünümün arkasında yatan faktörleri zayıflayan ekonomik koşullar, piyasa konsantrasyonundaki artış ve Hazine tahvili getirilerindeki olumsuz trend gibi unsurlarla ilişkilendirdi. Stratejistler, bu faktörlerin bir araya gelmesiyle S&P 500'ün yıllık nominal getirisinin yüzde 3 seviyesinde kalabileceğini, bunun son on yılın ortalama yüzde 13'lük getirisine kıyasla oldukça düşük olduğunu belirtti.

S&P 500 şirketlerinde satış büyümesi zayıflıyor

CNBC-e'nin haberine göre Goldman Sachs’ın analizine göre, S&P 500 bünyesinde yer alan şirketler arasında uzun süreli yüksek satış büyümesi kaydedenlerin oranı oldukça düşük. Örneğin, 1985'ten bu yana yapılan analizlerde, 10 yıl boyunca yüzde 10 veya daha fazla satış büyümesi sağlayan şirketlerin oranı yüzde 11 iken, yüzde 20 veya daha fazla satış büyümesi elde edenlerin oranı sadece yüzde 3 seviyesinde. Bu veriler, büyük ölçekli şirketlerin güçlü büyüme kaydetmesinin zorlaştığını ve endeksin gelecekteki performansına olumsuz yansımasının muhtemel olduğunu işaret ediyor.

Piyasa konsantrasyonunda tarihi zirve

S&P 500 endeksi içindeki en büyük şirketlerin piyasa değeri, endeksin %75’lik dilimindeki şirketlerin değerlerinin 700 katı seviyesine ulaşmış durumda. Bu oran, yaklaşık 100 yıllık bir sürede kaydedilen en yüksek yoğunlaşma seviyesine işaret ediyor. Stratejistler, aşırı piyasa konsantrasyonunun, özellikle durgunluk dışı dönemlerde, endeksin daha düşük getiri elde etmesine neden olduğunu vurguladı. Bu durumun, S&P 500'ün geniş tabanlı ve uzun vadeli büyüme potansiyelini zayıflattığı değerlendiriliyor.

S&P 500’ün diğer varlıklara göre zayıf performansı

Goldman Sachs'ın üçüncü gözlemi, S&P 500’ün yıl başından bu yana Bitcoin, altın, Russell 1000 gibi diğer endeks ve varlıkların performansının gerisinde kalmış olması. Bunun yanı sıra endeks, büyük sermayeli hisse senetlerinin eşit ağırlıklı endeksi SPW ve orta sermayeli şirketlerin endeksi olan S&P 400 ile kıyaslandığında da daha düşük getiri sağladı. Stratejistler, S&P 500'de yoğunlaşan büyük şirketler yerine eşit ağırlıklı S&P 500 ve orta ölçekli S&P 400 endekslerine yatırım yapmanın, ABD ekonomisinin genel gücünden ve yenilikçilik kapasitesinden daha etkin şekilde faydalanmak anlamına geleceğini ifade etti. Bu alternatif endekslerin uzun vadeli performanslarının, ABD şirketlerinin farklı segmentlerde kazanç potansiyeli sunduğunu yansıttığına dikkat çekildi.

S&P 500 yıl başından bu yana yüzde 23 arttı, ancak gelecek belirsiz

S&P 500'ün 2024 yılına güçlü bir başlangıç yaptığına işaret edilse de, endeks yıl başından bu yana yüzde 23 oranında artış kaydetmiş durumda. Bu çeyrekte açıklanan kazanç raporlarında ise, FactSet verilerine göre şirketlerin yüzde 75'i tahminleri aştı. Ancak Goldman Sachs stratejistleri, bu kısa vadeli olumlu performansa rağmen uzun vadede daha zayıf bir getiri tablosu oluşmasını bekliyor.

Bankanın 2024 sonuna kadar hisse başına düşen kazançta yüzde 8, bir sonraki yıl ise yüzde 11 oranında bir büyüme öngörüsüne sahip olması dikkat çekici. Stratejistler, S&P 500'ün kısa vadede mevcut seviyelerden yüzde 8 daha fazla artarak önümüzdeki 12 ay içinde 6.300 puana ulaşabileceğini belirtti. Goldman Sachs'ın analistleri, mevcut piyasa görünümü içinde yatırımcıların alternatif endeksleri göz önünde bulundurması gerektiğini vurguladı.