Goldman Sachs'tan yeni tahmin: ABD için resesyon ihtimalini aşağı çekti

Goldman Sachs, ABD ekonomisine ilişkin resesyon tahmininde değişikliğe getti.

Goldman Sachs ekonomistleri, perakende satışları ve işsizlik maaşı başvuruları verilerine dayanarak, önümüzdeki yıl ABD'de resesyon yaşanma olasılığını yüzde 25'ten yüzde 20'ye düşürdü.

Bloomberg'in haberine göre Goldman ekonomistleri, cumartesi günü müşterilerine sundukları raporda, "6 Eylül'de yayınlanması planlanan ağustos istihdam raporunun makul düzeyde iyi görünmesi durumunda, resesyon olasılığımızı muhtemelen yaklaşık bir yıldır bulunduğu yüzde 15'e düşürebiliriz" ifadelerini kullandı.

ABD'de perakende satışlar temmuz ayında 2023'ün başından bu yana en fazla artışı kaydetti. Ayrıca işsizlik maaşı başvuruları geçen hafta temmuz ayının başından bu yana en düşük seviyede gerçekleşti.

Eylül toplantısında 25 baz puan indirim beklentisi

Goldman ekonomistleri ayrıca, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) eylül ayındaki toplantıda politika faizini 25 baz puan düşüreceğinden daha emin hale geldiklerini belirtti.

Ekonomistler, 6 Eylül'de bir başka olumsuz istihdam sürprizinin yine de 50 baz puanlık bir hareketi tetikleyebileceğini kaydetti.