Goldman ve Barclays’ten uyarı: Petrol artışı enflasyonu yukarı çekebilir

Goldman Sachs ve Barclays ayrı ayrı yayınladıkları raporlarda, jeopolitik gerilimlerle bağlantılı kalıcı bir petrol fiyatı artışının ABD enflasyonunu yükseltebileceği uyarısında bulundu.

Goldman Sachs (GS), ham petrol fiyatlarında yüzde 10'luk kalıcı bir artışın ABD tüketici fiyat endeksi (TÜFE) enflasyonuna yaklaşık 0,28 puanlık katkı yapacağını tahmin ediyor. Bankanın bir senaryosuna göre petrol fiyatı varil başına yaklaşık 10 dolar artarsa ve bu durum üç ay boyunca devam ederse, yıllık ABD TÜFE enflasyonu ocaktaki yaklaşık yüzde 2.4 seviyesinden mayısa kadar yaklaşık yüzde 3'e yükselecek.

Enflasyonda aktarım kanalı: Benzin

Barclays da ham petrolün varil başına 100 dolara yaklaşması durumunda manşet enflasyonun yukarı gideceğini belirtiyor. Ancak banka, enflasyon üzerindeki başlangıç etkisinin daha geniş fiyat baskılarına değil, enerji maliyetlerine yoğunlaşacağını öngörüyor.

Benzin fiyatları temel aktarım kanalı olarak öne çıkıyor. Ham petrol, sürücülerin pompa başında ödediği nihai fiyatın yaklaşık yarısını oluşturuyor. Tarihsel olarak benzin fiyatları, ham petrol fiyatlarındaki değişikliklerin yaklaşık yüzde 50-60'ını yansıtıyor; bu uyum genellikle iki ila üç hafta içinde gerçekleşiyor.

Rusya-Ukrayna savaşından farklı

Barclays, mevcut makroekonomik ortamın Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından 2022'deki koşullardan farklı olduğunu vurguluyor. O dönemde enflasyon baskıları, gergin tedarik zincirleri ve mali teşviklerle desteklenen güçlü talep tarafından artırıldı.

Barclays'in baz senaryosunda, petrol fiyatlarının uzun süre yüksek seyretmemesi durumunda 2026 sonunda manşet ABD enflasyonu yıllık bazda yaklaşık yüzde 2.7, çekirdek enflasyon ise yaklaşık yüzde 2.8 olarak öngörülüyor. Her iki banka da varil başına 100 dolara yakın petrol fiyatlarının uzun süre devam etmesi halinde enflasyonun yüzde 3'e yaklaşabileceğini ve bunun Federal Reserve (Fed) faiz indirimi beklentilerini geciktirebileceğini belirtiyor.