Goldman'dan konsensüs dışı tahmin: Çin'in petrol ithalatında zayıf seyir sürebilir

Son 6 aya bakıldığında Çin'in dışarıdan ham petrol tedarikinde ciddi bir frene bastığı görülüyor. Bu dönemde ülke, açığı kömür tüketimini artırarak, elektrik tarafına yüklenerek ve elindeki ham petrol stoklarını kullanarak kapatmayı seçti. Bu hamle, küresel tarafta arz-talep dengesini destekleyen unsurlardan biri oldu. Basra Körfezi çıkışlı sevkiyatlar eylülde yukarı gitse dahi hala savaş öncesi ortalamanın günlük 6 milyon varil kadar gerisinde.

Eylülde toparlanma sınırlı, kaynak değişti

Deniz yoluyla yapılan net alımlar eylülde bir önceki aya göre %6 yukarı geldi ama tabloyu değiştirmeye yetmedi. Rakam, olması gereken dönemsel ortalamanın 3 milyon varil altında kalmaya devam ediyor.

Kaynak tarafında ise belirgin bir kayma var. Ağustosta ithalat sepetinin yarısını oluşturan Rus ve İran orijinli varillerin ağırlığı eylülde %33'ün de altına indi. Bu kayışla birlikte yaptırım içermeyen, borsada gösterge olarak işlem gören türlere yönelim güçlendi.

Tahmin nasıl yapıldı?

Goldman Sachs beklentisini iki ayrı hesaplama üzerinden oluşturdu.

Birinci hesapta ham petrol ve ürün bilançoları ele alındı. Buna göre dördüncü çeyrekte Çin'in toplam ham petrol ithalatı üçüncü çeyreğe kıyasla günlük sadece 0,6 milyon varil artacak. Artışın arkasında rafine ürün ihracatında görülen kısmi yükseliş ve stok erimesinin yavaşlaması var. Zira benzin ve dizel stokları 2019 ortasından bu yana en düşük seviyede.

İkinci hesap ise istatistiksel bir model. Çin'in ithal ettiği sepetin fiyatı, ürün stokları, gecikmeli ithalatlar ve mevsimselliği bir araya getiren model, eylül için hafif bir kıpırdanma öngörüyor, ekim için ise yeniden ağustos seviyelerine doğru bir geri çekilme bekliyor.