Goldman'dan kredi yorumu: Hayali azalma endişe verici değil

Goldman Sachs Group Inc. analistleri yayımladıkları bir raporda, Amerika Merkez Bankası tarafından yayımlanan son veriler ışığında, kredilerdeki 'dramatik' azalmayı 'hayali' olarak nitelendirerek endişe verici bir durum olmadığını belirttiler.

Analistlerin endişe verici bir durum olarak görmedikleri veri ise ABD'de 'Ticari Banka Kredileri' verisinde iki hafta içerisinde görülen 105 milyar dolarlık azalıştı. Bu azalış 1973'e kadar uzanan Fed verilerindeki en yüksek azalışa işaret ediyor.

Ancak Goldman, bunun büyük çoğunluğunun, iflas eden Silicon Valley Bank ve Signature Bank'ın varlıklarının Federal Deposit Insurance Corp.'a devredilmesini yansıttığını ve kredilerde büyük bir gerileme olmadığını ifade ettiler.

Banka analistleri Michael Cahill ve Isabella Rosenberg yayımladıkları raporda, "Veriler, Silicon Valley Bank'ın iflası sonucu gerçekleştirilen devir eylemlerinin kredilerde yanlış bir düşüşe sinyali verdiğini bize gösteriyor. Henüz ABD'de gerçekleşen bir kredi sıkışıklılığı durumu yok" ifadelerini kullandılar.