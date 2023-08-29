Goldman'dan kritik tahmin

Uluslararası yatırım bankası Goldman'dan kritik japon yeni tahmini geldi.

Goldman Sachs Group stratejistlerine göre Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) güvercin tutumunu sürdürmesi halinde Japon yeni en son 30 yıl önce görülen seviyelere gerileyecek.

Kamakshya Trivedi liderliğindeki Goldman Sachs stratejistlerine göre, önümüzdeki altı ay içinde Japon yenin ABD dolar başına 155'e gerilemesi bekleniyor. Bu, Japon yeninin Haziran 1990'dan bu yana gördüğü en zayıf seviye olacak.

Stratejistler yayınladıkları yatınımcı notunda, "BOJ faiz artırımından uzak durduğu ve hisse senetleri makul ölçüde iyi desteklendiği sürece, Japon yeni zayıflamaya devam eder" ifadelerini kullandılar.

Bununla birlikte stratejistler, Jaqon yeninin 2024 yılında bir kez daha güçlenerek gelecek yılın sonunda 135 seviyesine ulaşmasını bekliyorlar. Japon yeni bu yıl ABD doları karşısında yüzde 10'dan fazla değer kaybetti.