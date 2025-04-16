Google, 5 milyar sterlinlik dava ile karşı karşıya

Çarşamba günü Birleşik Krallık Rekabet Temyiz Mahkemesi'nde açılan bir toplu dava Rekabet Temyiz Mahkemesi, Google'ın rakip arama motorlarını kısıtlamak için konumunu kötüye kullandığını ve bunun karşılığında pazardaki hakim konumunu güçlendirdiğini ve kendisini çevrimiçi arama reklamcılığı için tek geçerli hedef haline getirdiğini iddia ediyor.

Dava, rekabet hukuku akademisyeni Or Brook tarafından Google'ın arama motorlarını kullanan yüz binlerce İngiltere merkezli kuruluş adına açıldı. Dava, 1 Ocak 2011'den davanın açıldığı tarihe kadar Google'ın arama reklamcılığı hizmetlerini kullanan İngiltere merkezli yüz binlerce kuruluş adına açıldı.

Hukuk firması Geradin Partners tarafından temsil edilen Brook Salı günü yaptığı açıklamada, "Bugün Birleşik Krallık'taki büyük ya da küçük işletmeler ve kuruluşların ürün ve hizmetlerinin reklamını yapmak için Google reklamlarını kullanmaktan başka seçenekleri neredeyse yok" dedi. "Dünyanın dört bir yanındaki düzenleyiciler Google'ı bir tekel olarak tanımlıyor ve Google'ın üst sayfalarında yer almak görünürlük için çok önemli.