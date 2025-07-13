Google en büyük kozunu oynadı! Dudak uçuklatan maaşlar teklif ediyor

Yapay zekada kıyasıya bir rekabet yaşanıyor. Teknoloji devleri en iyiler için harekete geçti.

Google yeteneklere gözünü dikti

Yapay zekâ yeteneği için kızışan savaşta Google, üst düzey profesyonelleri cezbetmek için önemli maaşlar teklif ederek tüm kozlarını oynuyor.

Yapay zeka yeteneklerine dudak uçuklatan maaş

Son veriler, teknoloji devindeki yazılım mühendislerinin 340.000 dolara kadar kazanabileceğini ortaya koyuyor. Raporlara göre Google, rekabetçi kalmak için ücret yapısını yeniliyor. Bu hamle, düşük performans gösterenleri elemek için benzer stratejiler izleyen Meta ve Microsoft gibi diğer teknoloji devlerinin adımlarını takip ediyor.

Yıllık performans değerlendirmelerini değiştirmişti

Google, nisan ayında stratejik bir değişiklikle yıllık performans değerlendirmeleri sırasında çalışan sıralama sistemini değiştirerek yüksek performansın değerini vurguladı.

Hisse senedi veya primler ayrı bir kazanç sistemi sunuyor

Insider’ın raporuna göre, Google’ın maaş verileri gizli tutulsa da, kamuya açık çalışma vizesi verileri şirketin ücret yapısı hakkında bir fikir veriyor. Veriler, Google’ın yazılım mühendislerinin 340.000 dolara kadar maaş alabileceğini gösteriyor.

Bu rakamların yalnızca temel maaşları temsil ettiğini ve Google çalışanlarının aldığı hisse senedi veya primleri kapsamadığını belirtmek önemli.

Yüksek maaşlara rağmen, Business Insider’ın elde ettiği 2023 tarihli bir iç tabloya göre, bazı çalışanlar hâlâ kendilerini düşük ücretli olarak görüyor.

Google, 2025’in ilk çeyreğinde yaklaşık 6.800 başvuruya dayanan maaş verileri hakkında henüz yorum yapmadı.

Google, Meta ve Microsoft en iyiler için yarışıyor

Teknoloji sektörü şu anda yapay zekâ yeteneği için kıyasıya bir savaş içinde ve Google, Meta ve Microsoft gibi şirketler en iyi profesyoneller için yarışıyor. Google’ın önemli maaşlar teklif etme kararı, bu son derece rekabetçi alanda üst düzey yetenekleri çekmek ve elde tutmak için stratejik bir hamle.

Şirketin çalışan sıralama sistemindeki değişiklik, yüksek performans ve verimliliğe odaklanmasını daha da vurguluyor.

Ancak yüksek maaşlara rağmen bazı çalışanlar arasındaki düşük ücretli hissi, teknoloji devlerinin çalışan memnuniyetini ve moralini korumada karşılaştığı zorlukları gözler önüne seriyor.