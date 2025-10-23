  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. Google, THG Ingenuity'ye yatırım yaptı
Takip Et

Google, THG Ingenuity'ye yatırım yaptı

Google, e-ticaret lojistik ve sipariş karşılama şirketi THG Ingenuity’ye bir yatırım anlaşmasıyla ortak oldu

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Google, THG Ingenuity'ye yatırım yaptı
Takip Et

Sky News’in edindiği bilgilere göre, Alphabet’e ait teknoloji devi Google, yapılandırılmış bir sermaye anlaşması kapsamında şirkete yatırım yapmayı kabul etti.

Kaynaklar, yatırımın dönüştürülebilir bir enstrüman şeklinde yapıldığını ve bunun Google’ın ileride şirkette küçük bir doğrudan hisse payı elde etmesine yol açabileceğini belirtti. Anlaşma, THG Ingenuity’ye 1 milyar dolar (yaklaşık 749 milyon sterlin) veya üzeri bir değer biçiyor.

Yatırım, Google Cloud ile Manchester merkezli THG Ingenuity arasında iş birliği; THG Ingenuity hizmetlerinin Google Cloud Marketplace’te listelenmesini, Vertex AI ve Gemini platformlarıyla yeni ürünlerin geliştirilmesini ve THG Ingenuity’nin dijital altyapısının Google Cloud’a taşınmasını kapsıyor.

Faiz öncesi pozitif görünüm: Borsa günün ilk yarısında yükseldiFaiz öncesi pozitif görünüm: Borsa günün ilk yarısında yükseldiBorsa Haberleri

 

Küresel Ekonomi
Goldman Sachs, Tesla için 'Nötr' tavsiyesini sürdürdü
Goldman Sachs, Tesla için 'Nötr' tavsiyesini sürdürdü
Dünya devi raporunu güncelledi: Türkiye’de iflasların hızı ne zaman kesilecek?
DÜNYA DEVİ RAPORUNU GÜNCELLEDİ
SAP gelir ve karını artırdı
SAP gelir ve karını artırdı
Lloyds Banking Group'un karı yüzde 36 düştü,
Lloyds Banking Group'un karı yüzde 36 düştü
Goldman Sachs'tan Japonya Merkez Bankası için faiz tahimini
Goldman Sachs'tan Japonya Merkez Bankası için faiz tahimini
Kredi fonlarında sert çıkış: Bölgesel banka riskleri fiyatlanıyor
Kredi fonlarında sert çıkış: Bölgesel banka riskleri fiyatlanıyor