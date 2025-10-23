Google, THG Ingenuity'ye yatırım yaptı

Sky News’in edindiği bilgilere göre, Alphabet’e ait teknoloji devi Google, yapılandırılmış bir sermaye anlaşması kapsamında şirkete yatırım yapmayı kabul etti.

Kaynaklar, yatırımın dönüştürülebilir bir enstrüman şeklinde yapıldığını ve bunun Google’ın ileride şirkette küçük bir doğrudan hisse payı elde etmesine yol açabileceğini belirtti. Anlaşma, THG Ingenuity’ye 1 milyar dolar (yaklaşık 749 milyon sterlin) veya üzeri bir değer biçiyor.

Yatırım, Google Cloud ile Manchester merkezli THG Ingenuity arasında iş birliği; THG Ingenuity hizmetlerinin Google Cloud Marketplace’te listelenmesini, Vertex AI ve Gemini platformlarıyla yeni ürünlerin geliştirilmesini ve THG Ingenuity’nin dijital altyapısının Google Cloud’a taşınmasını kapsıyor.