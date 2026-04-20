Google, yapay zeka için çip geliştirmek üzere Marvell ile görüşüyor

Konuya yakın kaynaklara göre, üzerinde çalışılan çiplerden biri Google’ın tensor processing unit (TPU) sistemiyle birlikte çalışacak bir bellek işleme birimi olacak. Diğer çip ise yapay zeka modellerini çalıştırmak için özel olarak tasarlanan yeni bir TPU olarak planlanıyor.

Google, kendi TPU sistemlerini Nvidia’nın pazardaki baskın grafik işlem birimlerine alternatif haline getirmeye çalışıyor. TPU satışları, şirketin yapay zeka yatırımlarının geri dönüş ürettiğini yatırımcılara gösterme çabası kapsamında bulut gelirlerindeki büyümenin önemli bir unsuru haline geldi.

Google ile Marvell’in bellek işleme biriminin tasarımını gelecek yıl gibi erken bir tarihte tamamlamayı ve ardından test üretimine geçmeyi hedeflediği de öne sürüldü.