Google’a bir darbe daha! İngiltere rekabet kurumu CMA soruşturma başlattı

Google’ın arama motoru pazarında dünya çapındaki hamiyetine bir darbe de İngiltere’den geldi. İngiltere’nin rekabet otoritesi Competition and Markets Authority (CMA), Google’ın arama alanındaki hakimiyetinin rekabeti nasıl etkileyebileceğine dair bir soruşturma başlattı.

Tüketiciler ve işletmeler üzerindeki etkisi mercek altında

Wall Street Journal’ın haberine göre CMA, Google’ın arama ve arama reklamcılığı hizmetlerindeki kontrolünün kapsamını ve bu etkinin tüketiciler ve işletmeler üzerindeki olası etkilerini değerlendirecek.

CMA’nin adil rekabet davranışını sağlama yetkisi var

Rapor, mevcut CMA rejiminin iki haftadan kısa bir süre önce yürürlüğe girdiğini belirtiyor. İngiltere’nin yeni kuralları, rekabet yetkililerine stratejik dijital pazar statüsüne sahip şirketleri belirleme ve adil rekabete ilişkin davranış gereklilikleri getirme yetkisi veriyor.

Google’ın statüsü incelenecek

CMA’nın Google’ın stratejik pazar statüsüne sahip olup olmadığını belirleyeceği ve ardından bulgularına dayanarak şirket için yeni gereklilikler belirleyeceği bildiriliyor.

CMA’nın CEO’su Sarah Cardell, “İnsanların arama hizmetlerinde seçim ve yeniliğin tam faydasını görmelerini ve adil bir anlaşma elde etmelerini sağlamak bizim işimiz.” dedi.

Google’dan işbirliği mesajı geldi

Google, Salı günü yayınladığı bir blog yazısında İngiltere yetkilileriyle “yapıcı bir şekilde etkileşim kurmayı” dört gözle beklediğini söyledi. Şirket, ürünlerinin 2023’te İngiltere’de tahmini 118 milyar sterlin (144 milyar dolar) ekonomik faaliyet sağlamaya yardımcı olduğunu belirtti.

CMA soruşturması, ABD Adalet Bakanlığı’nın arama pazarında rekabeti yeniden sağlamak için Google’ın Chrome tarayıcısını elden çıkarması yönündeki baskısının ardından geliyor. Yargıç Amit Mehta, ağustos ayında Alphabet’in arama motorunu akıllı telefon web tarayıcılarında varsayılan seçenek yapmak için yaptığı ödemelerin, alandaki rekabeti fiilen engelleyerek ABD antitröst yasasını ihlal ettiğine hükmetti.

“Yeni kurallar için en iyisini yapacağız”

Google, “Yenilikçi, kanıta dayalı bir rejim, seçenekleri genişleterek, fiyatları düşürerek ve yeni pazarlar açarak İngiltere’deki tüketicilere ve işletmelere fayda sağlayacaktır. Aşırı kısıtlayıcı dijital rekabet kurallarının alternatifi, tüketiciler ve işletmeler için seçenek ve fırsatları boğacaktır. İngiltere’deki insanların yararlı, en son teknoloji ürünü hizmetlerden yararlanmasına izin veren ve her işletmeye fayda sağlayan yeni kuralları savunmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız.” dedi.