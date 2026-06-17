Görüşmelerde kritik başlık: İran’ın dondurulmuş milyarlarca dolarlık varlığı

Wall Street Journal’ın haberine göre, ABD ile İran arasında devam eden görüşmelerde İran’ın yurt dışında bloke edilen milyarlarca dolarlık varlıklarına yeniden erişim sağlaması müzakerelerin en kritik ekonomik başlıklarından biri haline geldi. Tahran yönetiminin ilk aşamada 24 milyar dolarlık kaynağın serbest bırakılmasını hedeflediği belirtiliyor.

En az 100 milyar dolarlık varlık bulunuyor

İran yönetimi, farklı ülkelerde bloke edilen varlıklarının toplam büyüklüğünün en az 100 milyar dolar seviyesinde olduğunu belirtirken, bazı uzmanlar bu rakamın daha düşük olabileceğini ifade ediyor. İlk aşamada ise yaklaşık 24 milyar dolarlık kaynağın kademeli şekilde serbest bırakılması hedefleniyor.

Petrol gelirleri bloke edildi

Dondurulan varlıkların büyük bölümü, Çin, Hindistan, Güney Kore ve Japonya’ya yapılan petrol satışlarından elde edilen gelirlerden oluşuyor. ABD’nin 2018 yılında İran nükleer anlaşmasından çekilerek yaptırımları yeniden devreye almasının ardından bu ödemeler bloke edilmişti.

İran’a ait varlıkların bir kısmının ise Japonya, Lüksemburg, Umman ve ABD’de tutulduğu belirtiliyor.

Çin en büyük alıcı konumunda

Çin, uzun süredir İran petrolünün en büyük alıcısı olmaya devam ediyor. Çin’de bloke edilen İran varlıklarının büyüklüğünün 20 milyar dolar ile 50 milyar dolar arasında olduğu tahmin ediliyor.

İran’ın bu fonların bir kısmını Çin’den makine, otomotiv yedek parçası ve çeşitli sanayi ürünleri almak için dolaylı olarak kullanabildiği ifade ediliyor.

Diğer ülkelerdeki fonlar da gündemde

Irak’ın İran’dan aldığı elektrik ve doğal gaz karşılığında oluşan milyarlarca dolarlık ödeme de ABD yaptırımları nedeniyle uzun süredir bloke edilmiş durumda.

Hindistan, yaptırımlar sonrasında İran petrolü için yapılması gereken ödemeleri durdururken, Güney Kore’de bulunan yaklaşık 7 milyar dolarlık İran fonunun büyük bölümü ise 2023 yılında gerçekleştirilen mahkum takası kapsamında Katar’a aktarılmıştı.

Ekonomik etkiler yakından izleniyor

Katar’da bulunan fonların yalnızca insani amaçlarla kullanılmasına izin veriliyor. Ancak bu kaynaklara erişim, mevcut görüşmelerin en önemli ekonomik başlıklarından biri olarak öne çıkıyor.

Ekonomistler, dondurulmuş varlıkların serbest bırakılmasının İran para birimini destekleyebileceğini ve ülkedeki enflasyonist baskıları azaltabileceğini değerlendirirken, İran’ın daha geniş kapsamlı yaptırımların kaldırılması ve uluslararası finans sistemine yeniden erişim hedefini koruduğu belirtiliyor.