Gözler, ABD enflasyon verilerinde olacak: Oynaklık artabilir

ABD mayıs ayı enflasyon verileri bugün yatırımcıların odağında bulunuyor. Ülkenin enflasyonu Türkiye saati ile (TSİ) 15.30’da açıklanacak. Piyasalarda Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) mayısta yüzde 4,1'e gerilemesi beklenirken, veriyle birlikte varlık fiyatlarında oynaklığın da artabileceği öngörülüyor. ABD enflasyonu nisan ayında yıllık bazda yüzde 4,9 olarak gerçekleşmişti.

Analistler, hem bugün açıklanacak enflasyon verileri hem de yarınki para politikası kararlarının önemine dikkati çekerek, buralardan alınacak sinyallerin Fed'in temmuz ayındaki toplantısı için soru işaretlerini azaltabileceğini kaydetti.

Fed’den faizi sabit bırakması bekleniyor

Enflasyon ve resesyon ikilemindeki küresel ekonomilerde "şahin" para politikalarının sonuna yaklaşıldığına yönelik fiyatlamalar güçlenmeye devam ediyor. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bugün başlayacak ve yarın sonlanacak Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında yüzde 84 ihtimalle politika faizinin sabit bırakılacağı öngörülüyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in temmuzda yüzde 60 ihtimalle 25 baz puan faiz artıracağının öngörüldüğünü aktaran analistler, yarınki politika metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının söz konusu tahminler üzerinde etkili olmasının beklendiğini ifade etti.

Petrol fiyatlarında ‘resesyon’ baskısı

Emtia fiyatları ise enflasyon ve resesyon ikilemi arasında karışık seyrini sürdürürken, Brent petrolün varil fiyatı, devam eden talep endişeleri ile dün yüzde 4 düşüşle 72 dolara geriledi.

Öte yandan, dünya ekonomilerinde resesyon riskinin güçlenmeye devam etmesi petrol fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam ederken, Brent petrolün varil fiyatı haftaya yüzde 1,4 azalışla 73,9 dolardan başladı.

Avrupa’da veri gündemi yoğun

Avrupa'da dün alış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, bugün gözler, bölgede açıklanan makroekonomik verilere çevrildi.

Bölgede güçlü kalmaya devam eden enflasyon, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) politika alanını daraltmayı sürdürürken, bugün Almanya'da açıklanacak enflasyon verilerinden alınacak işaretlerin varlık fiyatları üzerinde etkili olması bekleniyor.

Öte yandan, ECB'nin perşembe günü politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakılırken, politika metni ve toplantı sonrası ECB Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı yönlendirmeler piyasalar açısından büyük önem arz ediyor.