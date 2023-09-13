Gözler ABD enflasyonunda: Fed kararı öncesi kritik veri

Bu yılın son çeyreğinde petrol açığı ile karşılaşma endişesi, petrol fiyatlarını yaklaşık son 10 ayın en yüksek seviyesine çıkarırken, ABD'de bugün açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri öncesi yatırımcılarda temkinli bir tavır öne çıkıyor.

ABD ağustos ayı enflasyon verisi Türkiye saati ile 15.30’da açıklanacak. Manşet enflasyonun yıllık bazda yüzde 3,2’den yüzde 3,6’ya yükselmesi beklenirken; çekirdek enflasyon tarafından gelecek veri piyasalar açısından daha yakından takip edilecek. ABD ağustos ayı çekirdek enflasyonun aylık yüzde 0,2 seviyesinde sabit kalması, yıllık bazda ise yüzde 4,3 oranına gerileyeceği tahmin ediliyor. Açıklanacak enflasyon verilerine, enerji sektöründe bir süredir yaşanan arz endişelerinin de etki etmiş olabileceği tahmin ediliyor.

Analistler, ülkede açıklanacak enflasyon verilerinin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yıl sonuna kadar nasıl adımlar atacağına dair sinyaller verebileceğini söyledi. Aynı zamanda sürpriz gelebilecek bir veriyle beraber ise, piyasalarda oynaklığın artması bekleniyor.

Fed’in faizleri sabit bırakması bekleniyor

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Banka'nın eylül toplantısında politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını anımsatan analistler, Fed'in kasım toplantısında ise nasıl bir yol izleyeceğine ilişkin belirsizliğin devam ettiğini belirtti.

Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda yıl sonuna kadar Fed'in faiz indirme ihtimalinin tamamen ortadan kalktığını ifade ederek, enflasyon verisi sonrası fiyatlamalarda değişiklik görülebileceğini bildirdi.

Analistler, enflasyon verilerinin beklentilerin üstünde gelmesi halinde Fed'in yıl sonuna kadar bir faiz artırımına daha gitme ihtimalinin artırabileceğini vurguladı.

Petrol fiyatlarında yükseliş bu haberlerle ivme kazandı

Öte yandan, Rusya ve Suudi Arabistan'ın petrol üretimi ve ihracatındaki kısıtlamaları yıl sonuna kadar uzattığını açıklamasının ardından Brent petrolün varil fiyatındaki yükseliş ivme kazanırken, dün Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) açıkladığı aylık raporda petrol açığının oluşabileceği beklentisine yer vermesi fiyatları yukarı yönlü destekleyen başka bir etken oldu.

Bugün yüzde 0,2 artarak 91,8 dolar ile yükseliş eğilimini üst üste 4. işlem gününe taşıyan Brent petrolün varil fiyatı, böylece Kasım 2022'den bu yana en yüksek seviyesine çıktı.