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Gözler Fed tutanaklarında! Faiz politikası için ipuçları aranacak

Bugün yatırımcılar ve analistler ABD Merkez Bankası'nın (Fed) geçen ayki toplantısının tutanaklarını yakından takip ederek, daha fazla faiz indirimini haklı çıkarmak için ne gerekebileceğine dair ipuçları verip vermediklerini inceleyecekler.

Haber Merkezi
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Gözler Fed tutanaklarında! Faiz politikası için ipuçları aranacak
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ABD'de enflasyon pandemi sonrası zirvelerinden geriledi, ancak Fed'in ideal olarak görmek isteyeceği seviyelerin inatla üzerinde kalmaya devam ediyor. Tüketici fiyat endeksi Ocak ayında yıllık bazda %3 arttı ve yedi ayın en yüksek seviyesine çıktı. Bu da Fed'in %2'lik enflasyon hedefinin üzerine işaret ediyor.

Bu nedenle, Fed politika faiz oranını Ocak ayında %4,25 ila %4,5 hedef aralığında tuttu.

Fed Para Politikası Kurulu (FOMC), 2020 yılı Mart ayından sonra ilk indirimini yaparak, 2024 yılı Eylül ayında faiz oranlarını 50 baz puan düşürdü. Ardından Kasım ayında seçimden hemen sonra 25 baz puanlık bir indirim ve Aralık ayında aynı seviyede başka bir indirim daha geldi.

O zamanlar, birçok ekonomist ve yatırımcı enflasyon endişelerinin azalmaya devam edeceğini ve Fed'in odağını soğuyan bir işgücü piyasasına kaydırmasına izin vereceğini bekliyordu. Bu daha da fazla faiz indirimi anlamına geliyordu. Ancak o zamandan beri ekonomik tablo daha da karmaşıklaştı; iş piyasası nispeten güçlü kalmaya devam etti. İşsizlik oranı sadece %4 ve ücretler sağlıklı bir hızda artıyor, bu da daha fazla enflasyon endişesini körüklüyor.

Artık çok az ekonomist yaklaşan bir durgunluktan bahsediyor; ancak bazı ekonomistler daha sıcak enflasyon raporlarının faiz oranı artışlarının masada olup olmayacağı tartışmasını yeniden canlandıracağı konusunda uyarıyor.

FOMC tutanakları bu akşam TSI 22.00'de açıklanacak ve ekonomistleri ekran karşısına kilitleyecek.

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