Gözler İngiltere ve Avrupa’da: Merkez bankaları ne yapacak?

İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE), enflasyondaki sert yavaşlama ve ekonomik büyümedeki zayıflama sonrası faiz indirimi yapması bekleniyor.

Piyasalara göre BoE, politika faizini yüzde 4’ten yüzde 3,75’e indirerek 2025 yılındaki dördüncü faiz indirimini gerçekleştirecek. Böyle bir adım, politika faizini yaklaşık üç yılın en düşük seviyesine çekerken, oran yine de Avrupa Merkez Bankası’nın eşdeğer faizinin neredeyse iki katı olacak.

Yatırımcılar, 2026 yılında yalnızca bir ek faiz indirimini fiyatlıyor ve bunun en olası zamanının Nisan ayı sonu olduğu değerlendiriliyor. Kasım ayında enflasyonun beklenenden hızlı düşmesi sonrası ikinci bir indirime yönelik beklentiler sınırlı da olsa arttı. İngiltere’de yıllık enflasyon, açıklanan verilerde yüzde 3,2’ye gerilese de ülke, G7 ekonomileri arasında en yüksek enflasyona sahip olmaya devam ediyor.

BoE Para Politikası Kurulu’nda görüş ayrılıkları sürüyor. Dokuz üyeli kurul, Kasım ayında faizleri sabit tutma yönünde 5’e 4 oyla karar almıştı. Reuters anketine katılan analistler, Aralık toplantısında 5’e 4 oranında faiz indirimi kararı çıkmasını ve BoE Başkanı Andrew Bailey’nin dengeyi değiştirecek şekilde oy kullanmasını bekliyor.

ECB'nin faizleri sabit tutması bekleniyor

Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) politika faizlerini sabit bırakması ve yakın vadede faiz indirimi konusunda sınırlı sinyal vermesi bekleniyor.

Euro bölgesinde son büyüme verileri, ECB tahminlerinin üzerinde gerçekleşti. ABD tarifelerine ihracatçıların beklenenden daha iyi uyum sağlaması ve Almanya’da iç talebin güçlenmesi, imalat sektöründeki zayıflığı dengeledi. Enflasyon ise hizmet sektöründeki fiyat artışlarının etkisiyle ECB’nin yüzde 2 hedefi civarında seyrediyor ve bu seviyelerde kalması bekleniyor.

Bu görünüm, ECB’nin bugün büyüme ve enflasyon tahminlerini yukarı yönlü revize etmesine yol açabilir. Böyle bir adım, geçen yıl hazirana kadar politika faizini yüzde 4’ten yüzde 2’ye indiren gevşeme sürecinin fiilen sona erdiğine işaret edebilir. ECB Yönetim Konseyi içindeki bazı üyeler bu mesajın daha önce verilmesini istemişti.

ECB Başkanı Christine Lagarde’a, bazı yatırımcıların faiz artışına yönelik beklentileri nedeniyle bu konunun sorulması bekleniyor. Ancak ekonomistler, imalat sektöründeki atıl kapasite nedeniyle bu tartışmanın erken olduğu görüşünde. Ekonomistlerin çoğu, ECB’nin 2026 ve 2027 boyunca faizleri mevcut seviyelerde tutacağını öngörüyor.