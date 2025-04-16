Gözler Powell'da! Gümrük vergilerinin ardından 2. kez konuşacak

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Chicago Ekonomi Kulübü'nde bugün Türkiye saati ile 20:30'da ekonomi üzerine bir konuşma yapacak.

Powell, Başkan Trump'ın 2 Nisan'da ABD'nin ithalatına yönelik kapsamlı gümrük vergilerini açıklamasının ardından ikinci kez kamuoyunun karşısına çıkmış olacak.

Ekonominin gücünü ölçmek için genellikle somut verilere güvenen Fed politika yapıcıları, son zamanlarda işletmelerden ve tüketicilerden gelen anekdot niteliğindeki görüşlere daha fazla önem veriyor.

Powell'ın konuşmasında hangi ipuçları aranacak?

Yatırımcılar bugün yapılacak konuşmada, Powell ve meslektaşlarının 6-7 Mayıs Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısı öncesinde, daha yumuşak verileri kararlarına nasıl dahil ettiklerine dair ipuçları arayacak. Powell'ın açık bir rehberlik sunması pek olası olmasa da, "bekle ve gör" veya "geçici" gibi anahtar ifadeler duruşunu işaret edebilir.

Analistler, Powell'ın yüksek enflasyon ve zayıf büyümenin bir kombinasyonu olan stagflasyondan bahsetmesi halinde piyasaları sarsacağını da vurguladı.

Bu ayın başlarında Powell, Society for Advancing Business Editing and Writing'de yaptığı konuşmada, gümrük vergisi artışlarının beklenenden daha büyük olacağını ve ekonomik etkilerinin "daha yüksek enflasyon ve daha yavaş büyümeyi içereceğini" söylemişti.