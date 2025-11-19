Gözler tutanaklara çevrildi: Fed faiz indirimi yapacak mı?

Fed'in ekim ayı toplantısına ilişkin tutanaklar bugün açıklanacak. 28-29 Ekim’de yapılan toplantıda faiz oranı 25 baz puan indirilerek yüzde 3,75–4,00 aralığına çekilmişti.

Son veriler, enflasyonun ocak ayından bu yana en yüksek seviyede olduğunu ve yaklaşık beş yıldır Fed’in yüzde 2 hedefinin üzerinde seyrettiğini gösteriyor. Buna karşılık işgücü piyasasında yavaşlama ve gelir beklentilerinde düşüş dikkat çekiyor. Bu durum, Fed yetkililerini "ekonomiyi yavaşlatırken yeterince indirim yapılmaması" ile "enflasyon yüksekken fazla indirim yapılması" riskleri arasında bırakıyor.

Bazı üyeler, özellikle Michelle Bowman, Stephen Miran ve Christopher Waller, daha fazla gevşeme gerektiğini savunurken; Alberto Musalem, Jeffrey Schmid ve Susan Collins temkinli yaklaşarak aralık ayında yapılacak toplantıda duraklama sinyali verdi.

Eylülde yayımlanan projeksiyonlarda Fed'in 10 üyesi aralık ayında bir indirim öngörürken, 9 yetkili indirim faizin sabit kalacağını öngördü.

CME FedWatch aracına göre, yatırımcılar şu anda aralık ayında bir indirim ihtimalini yüzde 48,9 olarak fiyatlıyor. Açıklanacak tutanaklar, yılın son toplantısı öncesinde çoğunluğun hangi yönde olduğunu gösterecek.