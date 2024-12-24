Grev tehdidiyle konteyner fiyatları yükseldi

Yıl sonundaki navlun artışı, Amerika Birleşik Devletleri'ne giden Pasifik ötesi rotalarda okyanus konteyner fiyatlarını yüksek tuttu.

Nakliye veri analisti Freightos'a göre, Asya'dan ABD'nin Batı ve Doğu kıyılarına giden rotalar 20 Aralık'ta sona eren haftada dar artışlar gösterdi ve taşıyıcıların ay ortasındaki genel fiyat artışlarına bağlı olarak aralık ayı başına kıyasla yaklaşık yüzde 15 daha yüksek.

Asya-ABD Batı Yakası fiyatları haftalık bazda yüzde 4 artışla kırk fit eşdeğer birim başına 4.452 dolara yükseldi. Asya-ABD Doğu Yakası fiyatları ise yüzde 2 artışla FEU başına 5.932 $'a yükseldi.

Freightos araştırma şefi Judah Levine haftalık güncellemesinde, "Fiyat artışları ve [Çin'deki] Ay Yeni Yılı öncesinde dolu gemi raporları muhtemelen Başkan seçilen Trump'ın gelecek yıl gümrük vergisi artışları vaatleri öncesinde nakliyecilerin hacimlerini öne çekmeye devam ettiğini yansıtıyor" dedi.

Levine, "Güçlü hacimlere ve demiryolunda bazı gerginlik belirtilerine rağmen, ABD limanlarındaki operasyonlar sorunsuz devam ediyor ve operatörler daha fazla hacim artışına hazır olduklarını bildiriyor" diye yazdı.

Ocak ayında ABD'nin Doğu Yakası limanlarında bir grev beklentisi, ekim ortasından bu yana sabit seyreden trans-Atlantik fiyatlarını artırabilir.