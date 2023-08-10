Grevler LNG piyasasını vurabilir

Avustralya'daki üç büyük sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tesisindeki olası grevlerin, küresel yakıt ihracatının yaklaşık yüzde 10'unu kesintiye uğratabileceği ve Asya ile Avrupa'da yeni bir enerji fiyatı şoku yaratabileceği belirtiliyor.

Avustralya'daki Chevron ve Woodside Energy Group tesislerinde çalışan işçiler, North West Shelf, Wheatstone ve Gorgon operasyonlarındaki grevi onaylamak için oy kullandı. Oylama sonucuna göre önümüzdeki hafta bazı grevler başlayabilir.

Avrupa doğalgazı Çarşamba günü yüzde 40'a varan bir artış kaydetti.

Avustralya'dan nadiren LNG alan Avrupa'da doğal gaz fiyatlarındaki artış, bölgenin geleneksel olarak en büyük ısıtma ve elektrik santrali yakıtı kaynağı olan Rusya'dan gelen akışın düştüğü geçen yılki krizin ardından arz konusundaki yeni bir gerginliğini vurguluyor.

Şirketin işçilerini temsil eden bir sendika grubu olan Offshore Alliance'a göre, Woodside ile görüşmeler Perşembe günü devam edecek.