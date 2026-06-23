Güçlü ABD doları karşısında ezilen Kanada dolarındaki kan kaybı devam edecek mi?

Geniş çerçevede emtia piyasalarındaki dalgalanmalar ve Kanada iç pazarındaki büyüme sancıları da bu zayıf görünümü destekliyor. Kanada Merkez Bankası'nın (BoC) büyüme oranlarını korumak adına genişlemeci bir duruş sergileyebileceğine yönelik spekülasyonlar, ABD dolarının agresif yükselişiyle birleştiğinde paritedeki düşüş trendini daha da derinleştirdi. Küresel risk iştahındaki azalmanın ve güvenli liman arayışının kısa vadede Kanada doları üzerindeki baskıyı canlı tutacağı tahmin ediliyor.

Fed ve BoC arasındaki para politikası makası açılıyor

Kanada dolarının on dört ayın en kötü performansını sergilemesinin arkasındaki ana katalizör, iki komşu ülkenin merkez bankaları arasındaki politika uyumsuzluğu olarak öne çıkıyor. ABD'de istihdam piyasasının güçlü duruşunu koruması ve enflasyondaki yapışkanlık Fed'in sıkı duruşunu gevşetmesini engellerken, Kanada ekonomisinden gelen öncü sinyaller iç talebin yavaşladığına işaret ediyor. Bu durum, piyasalarda BoC'un Fed’den çok daha önce ve daha agresif faiz indirimlerine başlayabileceği algısını güçlendirerek sıcak para akışının Kanada tahvillerinden kaçmasına yol açıyor.

Emtia fiyatlarındaki istikrarsızlık Kanada ekonomisini zorluyor

Yapısal olarak bir emtia para birimi olarak sınıflandırılan Kanada doları, küresel enerji ve ham madde fiyatlarındaki hareketlere aşırı duyarlılık gösteriyor. Kanada'nın en büyük ihraç kalemi olan ham petrol fiyatlarında son dönemde yaşanan oynaklık ve küresel talep yetersizliğine dair endişeler, ülkenin dış ticaret gelirleri üzerinde doğrudan baskı oluşturuyor. Enerji fiyatlarındaki bu aşağı yönlü seyir, kur koruması sağlamak isteyen yerel ihracatçıların elini zayıflatırken, yabancı yatırımcıların Kanada pazarından çıkışını hızlandırarak para biriminin direncini bütünüyle kırıyor.

Teknik seviyeler ve kurun ticaret dengesi üzerindeki etkisi

Paritenin kritik destek seviyelerini aşağı yönlü kırmasıyla birlikte teknik satışların hız kazandığı finans piyasalarında, Kanada dolarının toparlanabilmesi için iç ekonomik verilerin radikal bir iyileşme göstermesi gerektiği vurgulanıyor. Değer kaybeden yerel para birimi, Kanada'nın ABD'ye olan ihracatını teorik olarak desteklese de ABD'den ithal edilen ara malların fiyatlarını artırdığı için ülke içinde yeni bir ithal enflasyon dalgası yaratma riski barındırıyor. Bu tehlikeli sarmal, önümüzdeki aylarda hem BoC'un karar alma mekanizmasını zorlayacak hem de Kanada pazarındaki perakende fiyat istikrarını olumsuz etkileyecektir.