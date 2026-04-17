Güçlü yuan Asya piyasalarında güveni artırıyor

MUFG Bank kıdemli döviz analisti Lloyd Chan, Çin yuanındaki güçlenmenin Asya bölgesinde piyasa hissiyatı için “kilit bir çıpa” işlevi gördüğünü söyledi.

Chan, yılın ilk çeyreğinde Çin ekonomisinin güçlü başlangıcının bu çıpayı pekiştirdiğini, açıklanan GSYH verilerinin yanı sıra yüksek teknoloji üretimindeki artışın da bu tabloyu desteklediğini belirtti.

Analist, Çin’in yüksek teknoloji üretimindeki güçlü performansın Tayvan’ın mart ayı ihracat verileriyle örtüştüğünü vurguladı. Bu gelişmeler, MUFG Bank’ın Asya’da teknoloji döngüsünün hâlâ sağlam olduğu görüşünü güçlendiriyor.

Chan, teknoloji odaklı para birimlerinin bu eğilimden fayda sağlamaya devam edeceğini ifade ederek, Tayvan Doları, Kore Wonu, Singapur Doları ve Malezya Ringgitinin önümüzdeki dönemde destek bulacağını söyledi.