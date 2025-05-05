  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. Gümrük vergilerinin enflasyon etkisi ne zaman görülecek?
Takip Et

Gümrük vergilerinin enflasyon etkisi ne zaman görülecek?

Uzmanlara göre, ABD’de gümrük vergilerinin ortaya çıkardığı maliyetlerin tüketicilere yansımaları mayısta görülecek.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Gümrük vergilerinin enflasyon etkisi ne zaman görülecek?
Takip Et

TD Cowen analistleri, tarife maliyetlerinin tüketicilere yansıtıldığına dair ilk işaretlerin mayıs ayı enflasyon raporunda ortaya çıkmasının beklendiğini öne sürdüler.

Analistlere göre bu etkinin büyük kısmı, işletmeler ve perakendeciler düşük maliyetli stoklarını tüketmeye başladıkça yaz aylarında ortaya çıkacak. Analistler, seyahat ve otel fiyatlarındaki düşüş ve perakende stoklarındaki artış nedeniyle çekirdek enflasyon seviyelerinin Nisan ayında da düşük kalacağını tahmin ediyorlar.

Analistler, zaten zor durumda olan tüketicilerin ya yeni gümrük tarifeleri nedeniyle daha yüksek fiyatlarla karşı karşıya kalacağını ya da nakliye ek ücretleri nedeniyle artan maliyetleri absorbe edeceğini de öngördüler.

Bakan Şimşek: Enflasyonun tahmin aralığında kalmasını öngörüyoruzBakan Şimşek: Enflasyonun tahmin aralığında kalmasını öngörüyoruzEkonomi

 

ABD'nin gümrük vergileri Alman otomobil sektöründeki duyarlılığı kötüleştiriyorABD'nin gümrük vergileri Alman otomobil sektöründeki duyarlılığı kötüleştiriyorKüresel Ekonomi

 

Küresel Ekonomi
ABD'nin gümrük vergileri Alman otomobil sektöründeki duyarlılığı kötüleştiriyor
ABD'nin gümrük vergileri Alman otomobil sektöründeki duyarlılığı kötüleştiriyor
Euro Bölgesi'nde yatırımcı güveni sınırlı da olsa yükseldi
Euro Bölgesi'nde yatırımcı güveni sınırlı da olsa yükseldi
Trump'ın politikaları ABD ekonomisinin daralmasına neden oldu
Trump'ın politikaları ABD ekonomisinin daralmasına neden oldu
Mersin üzerinden ‘Gıda Koridoru’ kurulmalı
Mersin üzerinden ‘Gıda Koridoru’ kurulmalı
Trump ekonomik endişeleri reddetti: Fiyat artışları abartılıyor
Trump ekonomik endişeleri reddetti: Fiyat artışları abartılıyor
Çin, doları terk etmiyor!
Çin, doları terk etmiyor!