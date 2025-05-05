Gümrük vergilerinin enflasyon etkisi ne zaman görülecek?

TD Cowen analistleri, tarife maliyetlerinin tüketicilere yansıtıldığına dair ilk işaretlerin mayıs ayı enflasyon raporunda ortaya çıkmasının beklendiğini öne sürdüler.

Analistlere göre bu etkinin büyük kısmı, işletmeler ve perakendeciler düşük maliyetli stoklarını tüketmeye başladıkça yaz aylarında ortaya çıkacak. Analistler, seyahat ve otel fiyatlarındaki düşüş ve perakende stoklarındaki artış nedeniyle çekirdek enflasyon seviyelerinin Nisan ayında da düşük kalacağını tahmin ediyorlar.

Analistler, zaten zor durumda olan tüketicilerin ya yeni gümrük tarifeleri nedeniyle daha yüksek fiyatlarla karşı karşıya kalacağını ya da nakliye ek ücretleri nedeniyle artan maliyetleri absorbe edeceğini de öngördüler.