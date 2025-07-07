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Gümrük vergilerinin uygulanacağı son tarihte değişiklik oldu

ABD Başkanı Donald Trump ve üst düzey Kabine yetkilileri, gümrük vergilerinin 9 Temmuz değil, 1 Ağustos'ta yürürlüğe gireceğini doğruladı.

Haber Merkezi
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Gümrük vergilerinin uygulanacağı son tarihte değişiklik oldu
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Trump ve Ticaret Bakanı Howard Lutnick, yeni daha yüksek gümrük vergisi oranlarının ne zaman uygulanacağına açıklık getirmeleri istenince şu yanıtı verdi:
“Vergiler 1 Ağustos’ta yürürlüğe giriyor. Ancak başkan şu anda oranları ve anlaşmaları belirliyor.”

Trump da bu ifadeye onay verdi.

Günün erken saatlerinde Hazine Bakanı Scott Bessent, CNN’de yayımlanan “State of the Union” programında verdiği röportajda, misan ayında duyurulan vergilerin, ABD ile henüz anlaşmaya varamayan ülkeler için 1 Ağustos’ta devreye gireceğini söyledi. Bessent, ilerleme sağlanmazsa vergilerin tekrar 2 Nisan’daki yüksek seviyelere “bumerang gibi” döneceğini belirtti.

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