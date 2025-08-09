Gümrük vergisi altın fiyatlarında ibreyi yukarı çevirdi! Kritik sınır aşıldı

ABD Gümrük ve Sınır Koruma (CBP) Kurumu’nun internet sitesinde yayımlanan karar, küresel altın piyasasında deprem etkisi yarattı. Karar, altın fiyatlarında yükselişe neden oldu.

Altın fiyatları tırmanışa geçti

ABD vadeli altın kontratları yüzde 1,1 yükselerek ons başına 3.491,30 dolara çıktı, gün içinde ise 3.534,10 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini test etti. Spot altın da 3.400 dolarlık psikolojik eşiği geçerek haftayı 3.398 dolarda tamamladı. Haftalık kazanç yüzde 1,55 olarak kayıtlara geçti.

İsviçre’den sert tepki

Dünyanın en büyük altın rafinaj merkezi İsviçre’den gelen tepkiler sert oldu. İsviçre Kıymetli Maden Üreticileri ve Tüccarları Derneği Başkanı Christoph Wild, “ABD bizim için köklü bir pazar. Yüzde 39’luk tarife, ihracatı tamamen durdurur” ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray: Yanlış bilgilendirme var

Reuters'a konuşan Beyaz Saray yetkilisi, kamuoyunda yanlış bilgilendirme olduğunu belirterek, yakın zamanda altın külçeleri ve bazı özel ürünlerle ilgili gümrük tarifelerine dair kafa karışıklığını gidermek amacıyla bir başkanlık kararnamesi yayımlanacağını açıkladı.

Sevkiyatlar durduruldu

Karar sonrası İsviçre’deki büyük bir altın rafinerisi ABD’ye sevkiyatlarını durdurdu. Diğer bazı üretici ülkelerden de benzer hamleler geldi. Analistler, bu adımın küresel altın tedarik zincirinde ciddi kırılmalara yol açabileceği uyarısında bulunuyor.

Küresel altın ticareti risk altında

İngiltere, dünyanın en büyük tezgah üstü (OTC) altın ticaret merkezine ev sahipliği yaparken; Güney Afrika ve Kanada, büyük altın üreticileri arasında yer alıyor. Bağımsız analist Ross Norman, “İsviçre kilobarlara yüzde 39 tarife uygulanması, iyi işleyen bir motora kum dökmek gibi. Bu belki de bir hata olabilir” ifadelerini kullandı.

ABD altın stokları yeterli seviyede

Bu belirsizlik ortamında ABD altın vadeli işlemler piyasasını koruyan unsur, COMEX'e bağlı depolarda bulunan yüksek altın stoku oldu. Aralık-Mart döneminde uygulanan geniş kapsamlı tarifelere karşı önlem olarak büyük miktarda altın ithal edilmişti.

StoneX analisti Rhona O'Connell, “COMEX stokları şu anda açık pozisyonların yüzde 86'sına denk geliyor. Normalde bu oran yüzde 40-45 civarındadır. Yani şu an için likidite sorunu yok" dedi.