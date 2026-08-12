Güneş tutulması öncesi gözlük alarmı: Stoklar tükendi

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Avrupa’da bugün gerçekleşmesi beklenen tam güneş tutulması öncesinde koruyucu gözlük bulma telaşı giderek artıyor. Eczaneler, optik mağazaları ve diğer satış noktalarında yoğun talep nedeniyle stoklar hızla tükenirken, tutulmanın en net şekilde izlenebileceği bölgelerde sertifikalı gözlüklere ulaşmak zorlaşıyor.

İspanya’da güneş tutulması öncesi gözlük alarmı: Stoklar tükeniyor

Tam güneş tutulmasının en net izlenebileceği ülkelerden İspanya’da, koruyucu gözlüklere yönelik yoğun talep nedeniyle stoklar hızla tükeniyor.

Madrid’deki Ulusal Doğa Bilimleri Müzesi, koruyucu gözlük stoklarının tamamen tükendiğini açıkladı. Müze, ülke genelinde ücretsiz 2 milyon gözlük dağıtılmasını hedefleyen hükümet destekli kampanyaya katılan 30 bilim kuruluşu arasında yer alıyordu.

Başkent Madrid’in merkezindeki bazı eczanelerde ise salı günü itibarıyla sertifikalı gözlük bulmak mümkün oldu. Güvenli güneş tutulması izleme imkanı sağlayan gözlüklerin fiyatlarının 3 ila 4 euro arasında değiştiği belirtildi.

Barselona’da bir optik mağazasının sahibi Carles Sisquella ise gözlük stoklarının yaklaşık 10 gün önce tükendiğini söyledi. Sisquella, yoğun talep nedeniyle çok sayıda kişinin tutulmayı güvenli şekilde izlemek için gerekli gözlüklere ulaşamayabileceğini ifade etti.

Brüksel’de güneş tutulması telaşı: 30 dakikada 100 gözlük tükendi

Belçika’nın başkenti Brüksel’de de tam güneş tutulması öncesinde koruyucu gözlük yoğunluğu yaşanıyor. Ay’ın Güneş’in yaklaşık yüzde 90’ını örteceği kentte, vatandaşlar tutulmayı güvenli şekilde izleyebilmek için satış noktalarına akın ediyor.

37 yaşındaki pasta şefi Arno Dossogne, son dakika sevkiyatı yapılan bir optik mağazasından koruyucu gözlük satın alabildiğini söyledi.

Mağaza müdürü Fouad Mehdaoui ise yoğun talep nedeniyle stokların hızla eridiğini belirtti. Mehdaoui, 50’şer çift gözlükten oluşan iki kutunun yalnızca 30 dakika içinde tükendiğini ifade etti.

Fransa’da güneş tutulması öncesi gözlük kuyruğu: Stoklar eriyor

Reuters’ın haberine göre, tutulmanın kısmi olarak izlenebileceği Fransa’da da koruyucu gözlüklere yönelik talep hızla artıyor. Paris’te bazı eczanelerin önünde uzun kuyruklar oluşurken, birçok satış noktasında stokların tamamen tükendiği bildiriliyor.

Paris’teki La Pharmacie du Soleil önünde çifti 5,95 eurodan satışa sunulan koruyucu gözlükler kısa sürede tükendi. Eczane çalışanları, yeni ürünlerin gelmesini beklediklerini belirtti.

Fransa Eczacılık Sendikaları Federasyonu Başkanı Philippe Besset, gözlüklere yönelik talebin beklentilerin çok üzerine çıktığını söyledi.

Besset, birkaç ay önce eczanelere yaklaşık 4 milyon kişiye yetecek miktarda koruyucu gözlük dağıtıldığını ancak tutulma yaklaşırken oluşan yoğun talebin bu stokların çok üzerinde olduğunu ifade etti.

Güneş tutulması öncesi kritik uyarı: Sertifikasız gözlükler tehlike saçıyor

Avrupa genelinde koruyucu gözlüklere yönelik talep hızla artarken, göz sağlığı uzmanları tüketicileri sertifikasız ürün kullanmamaları konusunda uyarıyor.

Uzmanlara göre güneş tutulması sırasında Güneş’e doğrudan bakmak retinaya ciddi zarar verebilir ve merkezi görüşten sorumlu hücrelerde kalıcı hasara yol açabilir.

İspanya’da yetkililer de göz yaralanması riski taşıdığı belirlenen 6 farklı gözlük modelini piyasadan toplattı.

Uzmanlar, tutulmayı güvenli şekilde izlemek isteyenlerin yalnızca gerekli güvenlik standartlarını karşılayan ve sertifikalı koruyucu gözlükleri kullanması gerektiğini vurguluyor.

Türkiye'den izlenecek mi?

Türkiye’de bu tutulma izlenemeyecek. Ancak gökyüzü meraklıları için bekleyiş uzun sürmeyecek. 2 Ağustos 2027’de gerçekleşmesi beklenen tam güneş tutulması Türkiye’den de izlenebilecek.