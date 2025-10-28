Güney Kore ekonomisi yüzde 1,7 büyüdü

Güney Kore Merkez Bankası'nın ön tahminlerine göre GSYH yıllık bazda yüzde 1,7 arttı ve ekonomistlerin beklediği yüzde 1,5 artışı geçti. Ekonomi ikinci çeyrekte yüzde 0,6 büyümüştü.

Merkez Bankası'nın verileri, büyümenin çoğunlukla ihracat ve yıllık bazda sırasıyla yüzde 6 ve yüzde 3,3 genişleyen imalat sektörü tarafından desteklendiğini ortaya koydu.

İnşaat sektörü ekonomideki en büyük yük oldu ve rapor edilen çeyrekte bir önceki yıla göre yüzde 8,1 daraldı.

Artan yarı iletken ve motorlu araç sevkiyatlarının ardından gelen mal ve hizmet ihracatındaki büyüme, 2024'ün üçüncü çeyreğinden bu yana en hızlı oldu.

Çeyrekten çeyreğe bazda ülkenin GSYH'sı yüzde 1,2 genişledi ve bu da ekonomistlerin öngördüğü yüzde 0,9 büyümeyi geçti.

HSBC'nin Güney Kore ekonomisti Jin Choi, yıllık oranın geçen yıldan kaynaklanan düşük baz etkisiyle yükseldiğini söyledi. Çeyrekten çeyreğe bazda ihracat büyümesi ikinci çeyrekteki yüzde 4,5'ten yüzde 1,5'e yavaşladı.

Choi, "Kore'nin ihracatında nispeten sınırlı erken yükleme belirtileri olduğunu düşünüyoruz, küresel yapay zeka talebi muhtemelen Kore'nin yarı iletken ihracatını desteklemeye devam edecek" dedi.