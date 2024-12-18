Güney Kore ekonomisinde büyüme risklerine dikkat çekildi

Güney Kore Merkez Bankası Başkanı Rhee Chang-yong, görevden alınan Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un bu ayın başlarında kısa süreli sıkıyönetim ilan etmesinin ardından 2024 ve 2025 yılları için ekonomik büyüme tahminlerinde aşağı yönlü risk olduğunu söyledi.

Chang-yong, ekonominin bu yıl üç hafta önce tahmin edilen yüzde 2,2'ye kıyasla yüzde 2,1 oranında genişleme ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi.

Başkan, Bankanın gelecek yıl için yüzde 1,9'luk tahmininin de düşürülebileceğini belirtti.

Chang-Yong, Banka'nın 3 Aralık'taki sıkıyönetim girişiminin ardından won'un keskin bir şekilde zayıflaması üzerine müdahale ettiğini ve döviz piyasasındaki oynaklığın artması durumunda bankanın tekrar müdahale edeceğini ifade etti.