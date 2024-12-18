  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. Güney Kore ekonomisinde büyüme risklerine dikkat çekildi
Takip Et

Güney Kore ekonomisinde büyüme risklerine dikkat çekildi

Güney Kore Merkez Bankası, kısa süreli sıkıyönetim kararının ardından büyümeye yönelik risklerin aşağı yönlü olduğuna işaret etti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Güney Kore ekonomisinde büyüme risklerine dikkat çekildi
Takip Et

Güney Kore Merkez Bankası Başkanı Rhee Chang-yong, görevden alınan Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un bu ayın başlarında kısa süreli sıkıyönetim ilan etmesinin ardından 2024 ve 2025 yılları için ekonomik büyüme tahminlerinde aşağı yönlü risk olduğunu söyledi.

Chang-yong, ekonominin bu yıl üç hafta önce tahmin edilen yüzde 2,2'ye kıyasla yüzde 2,1 oranında genişleme ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi.

Başkan, Bankanın gelecek yıl için yüzde 1,9'luk tahmininin de düşürülebileceğini belirtti.

Chang-Yong, Banka'nın 3 Aralık'taki sıkıyönetim girişiminin ardından won'un keskin bir şekilde zayıflaması üzerine müdahale ettiğini ve döviz piyasasındaki oynaklığın artması durumunda bankanın tekrar müdahale edeceğini ifade etti.

Şili’de Merkez Bankası enflasyona karşı uyardıŞili’de Merkez Bankası enflasyona karşı uyardıKüresel Ekonomi
Çin’den mali beklentiler güçlendiÇin’den mali beklentiler güçlendiKüresel Ekonomi
Capital Economic, Trump döneminde doların güçlenmesini bekliyorCapital Economic, Trump döneminde doların güçlenmesini bekliyorDolar
Küresel Ekonomi
Almanya'da ihracatçıların hissiyatı yeniden bozuldu
Almanya'da ihracatçıların hissiyatı yeniden bozuldu
Şili’de Merkez Bankası enflasyona karşı uyardı
Şili’de Merkez Bankası enflasyona karşı uyardı
ABD Kongresi’nde Çin oylaması
ABD Kongresi’nde Çin oylaması
Çin’den mali beklentiler güçlendi
Çin’den mali beklentiler güçlendi
ECOWAS süreci hızlandırdı: 74 yıllık para birimi tarihe karışacak
ECOWAS süreci hızlandırdı: 74 yıllık para birimi tarihe karışacak
Dünya Bankası'ndan Nijerya'ya kredi onayı
Dünya Bankası'ndan Nijerya'ya kredi onayı