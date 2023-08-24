Güney Kore faize dokunmadı

Güney Kore Merkez Bankası(BoK), üst üste 5'inci toplantısında da piyasaların beklediği gibi faiz oranında bir değişikliğe gitmedi.

Banka'dan yapılan açıklamaya göre, gösterge faiz oranı yüzde 3,50 olarak kaldı. Analistlerin beklentisi de faizde bir değişiklik olmayacağı yönündeydi.

Para Politikası Kurulu(PPK), "Enflasyon yavaşlamış olsa da

Ağustos ayından sonra yeniden yüzde 3 civarına yükseleceği ve bu seviyenin üzerinde kalacağı tahmin ediliyor. Ayrıca büyük ülkelerdeki ekonomik koşullar ve para politikası belirsizlikleri arttı. Ayrıca hanehalkı borç trendlerini de yakından takip ediyoruz." değerlendirmesi yaptı.

Güney Kore'de enflasyon en son yüzde 2,3 olarak açıklandı, ancak çekirdek enflasyon yüzde 3,3 seviyesinde geldi.