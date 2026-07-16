Güney Kore Merkez Bankası'dan 3,5 yıl sonra ilk!

Bankanın 7 üyeli Para Politikası Kurulu, 7 günlük repo faizini 25 baz puan artırarak yüzde 2,75'e çıkardı. Kararın, değer kaybeden wonu istikrara kavuşturmak ve kalıcı enflasyon baskısıyla mücadele etmek amacıyla alındığı belirtildi.

BOK, Güney Kore ekonomisinin bu yıl bankanın mayıs ayında açıkladığı yüzde 2,6'lık büyüme tahminini "önemli ölçüde aşmasının" beklendiğini bildirdi. Enflasyonun da "uzun bir süre" yüksek kalacağı ifade edildi.

Capital Economics ekonomisti Gareth Leather, gelecek aylarda ilave parasal sıkılaştırma beklemek için güçlü nedenler bulunduğunu belirtti. Leather, özel tüketimdeki zayıflığa rağmen ekonominin bu yıl yüzde 4 büyümesini beklediklerini kaydetti.

Dolar/won kuru, büyük ölçüde beklenen faiz kararının ardından sınırlı hareket etti. Gösterge KOSPI endeksi ise çip üreticilerinin hisselerinde yenilenen satışların etkisiyle yüzde 7 geriledi.

Güney Kore ekonomisi, yarı iletken ihracatı ve yatırımlarındaki artış sayesinde yılın ilk çeyreğinde yüzde 1,8 büyüdü. Bu oran, yaklaşık 6 yılın en hızlı büyümesi oldu. Hükümet de küresel yarı iletken sektöründeki güçlü görünümün etkisiyle 2026 büyüme tahminini 5 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 3'e çıkardı.

Won, yılbaşından bu yana dolar karşısında yüzde 3,4 değer kaybetti. Manşet enflasyonun 2,5 yılın zirvesine çıkmasının ardından analistlerin çoğu, BOK'un yıl sonuna kadar en az 1 faiz artışı daha yaparak politika faizini yüzde 3'e yükseltmesini bekliyor.

Medyan tahminler, politika faizinin 2027'nin ilk çeyreğinde yüzde 3,25'e çıkarılacağını ve en az 2027 sonuna kadar bu seviyede tutulacağını gösterdi.