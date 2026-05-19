Güney Kore ve Japonya tedarik zinciri ve enerjide işbirliğini artıracak

Yonhap ajansının haberine göre, Lee ve Takaiçi, Güney Kore'nin Andong kentinde yaptıkları görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Güney Kore Devlet Başkanı Lee, Orta Doğu'daki kriz nedeniyle işbirliğinin her zamankinden daha önemli olduğunu belirtti.

Lee, Orta Doğu'da devam eden kriz karşısında tedarik zincirleri ve ham petrol ile sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tedarikini güvence altına alma konusunda işbirliğini güçlendirmek için anlaştıklarını söyledi.

Japonya Başbakanı Takaiçi de iki ülkenin, ham petrol ve petrol ürünlerinin yanı sıra LNG konusunda takas anlaşması yapmayı değerlendirme konusunda mutabık kaldığını ifade etti.