Güney Kore ve Pakistan'dan ekonomik ortalık hamlesi

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Ticaret Sanayi ve Enerji Bakanı Cheong In-kyo, başkent Seul'ü ziyaret eden Pakistan Ticaret Bakanı Jam Kamal Khan ile görüştü.

Görüşmede bakanlar, ikili ticaretin geliştirilmesi amacıyla Ekonomik Ortaklık Anlaşması için müzakerelerinin başlatılması konusunda anlaşmaya vardı.

Müzakerelere ilişkin açıklamasında Cheong, "Güney Kore bu yıl gelişmekte olan pazarlarla ticaret ağını genişletmeyi sürdürecek." dedi.

Güney Kore Ticaret Sanayi ve Enerji Bakanlığının açıklamasında da Pakistan'ın, "dünyanın beşinci büyük nüfusuna, zengin iş gücüne ve doğal kaynaklara sahip" olduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Çin ve Hindistan'a komşuluğuyla" önemli bir coğrafi bölgede konumlandığı vurgulanarak Pakistan "Güneybatı Asya'nın önemli bir pazarı" olarak gösterildi.

Taraf ülkeler arasında karşılıklı fayda çerçevesinde ticaret ağı kurulmasını hedefleyen EPA ile dijital teknoloji ve otomotiv dahil, birçok alanda ikili işbirliği genişletilecek.