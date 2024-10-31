Güney Kore verileri hayal kırıklığı yarattı

Güney Kore'nin sanayi üretimi ve perakende satışları hayal kırıklığı yarattı.

Güney Kore İstatistik Bürosu'nun açıkladığı verilere göre, özel harcamaların bir ölçütü olan perakende satışlar da zayıf ekonomik büyüme belirtileriyle birlikte gerilerken, tesis yatırımları aylık bazda toparlandı.

Sanayi üretimi, ağustos ayındaki yüzde 1,2 artışın ardından aylık bazda yüzde 0,3 geriledi. Piyasa beklentisi üretimde yüzde 1,2 artış olacağı yönündeydi.

Sanayi üretimi, eylül ayında geçen yılın aynı dönemine göre ise piyasa beklentisi olan yüzde 0,2 artışın çok gerisinde kalarak yüzde 1,3 azaldı.

Bu düşüşte, madencilik ve imalat sektöründeki üretimin yüzde 0,2, yonga üretiminin ise yüzde 2,6 gerilemesi etkili oldu

Hizmet sektöründeki üretim aylık bazda yüzde 0,7 azalarak üç aylık yükseliş serisini sonlandırdı.

Özel harcamaların bir göstergesi olan perakende satışlar, bir önceki ay yüzde 2'lik büyümenin ardından, Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0,4 azaldı.

Perakende satışlar yıllık bazda üst üste yedinci ayda da geriledi ve yüzde 2,4 aşağı geldi.

Veriler, tesis yatırımlarının ağustos ayındaki yüzde 5,1'lik düşüşün ardından aylık bazda yüzde 8,4 arttığını, inşaat yatırımlarının ise yüzde 0,1 azaldığını gösterdi.