Güney Kore yapay zekâ ile çip ihracatında yılı rekorla kapadı

Yapay zekadaki patlamanın körüklediği çiplere (yarı iletkenlere) yönelik artan küresel talep, Güney Kore'nin ihracatını 2025'te şimdiye kadarki en yüksek seviyesine taşıdı.

Günel Kore Sanayi Bakanlığı verilerine göre, geçen yıl toplam ihracat 700 milyar doların üzerinde oldu ve bir önceki yıla göre yüzde 3,8 arttı.

Bakanlık, yapay zekaya duyulan dünya çapındaki ilgi artışının yarı iletken sektörü ihracatının 2025'te 173,4 milyar dolara ulaşmasını sağladığını belirtti. Bu, 2024 yılına göre yüzde 20'den fazla artış anlamına geliyor.

Bakanlık, yapay zekâ veri merkezlerinde kullanılan yüksek fiyatlı bellek çiplerinin güçlü talep gördüğünü ekledi.

Yalnızca aralık ayındaki yarı iletken ihracatı 2024'ün aynı ayına göre yüzde 40'tan fazla arttı ve bugüne kadarki en yüksek aylık rakamı işaret etti.