Güney Kore'de enflasyon yavaşladı

Güney Kore İstatistik Ofisi tarafından yapılan açıklamaya göre, manşet enflasyon Temmuz ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre %2,1 artış göstererek, Haziran ayındaki %2,2'lik artışın altında kaldı.

Bu veri, Güney Kore Merkez Bankası'nın yakın zamanda faiz oranlarını sabit tutma kararını desteklerken, gelecekteki olası indirimler için kapıyı aralık bıraktı.

Enflasyondaki yavaşlamaya meyve, sebze ve petrol ürünlerindeki fiyat düşüşleri katkıda bulunurken, işlenmiş gıda, balıkçılık ve hayvancılık ürünlerindeki artışlar bu düşüşü kısmen dengeledi.

Talep kaynaklı fiyat baskısı zayıf kalmaya devam etse de, yeni sol eğilimli hükümetin özel tüketimi artırmayı hedefleyen nakit yardımlarını içeren mali teşvik paketi, analistlere göre kısa vadede fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturabilir.

Temmuz ayında politika faizini %2,50'de sabit tutan Merkez Bankası, artan hane halkı borçları nedeniyle faiz indirimlerinde aşırıya kaçma konusunda temkinli davranıyor. Ekim ayından bu yana toplam 100 baz puanlık faiz indirimine giden Banka, son çeyrek puanlık indirimi Mayıs ayında yapmıştı.

Banka'nın hükümetin teşvik paketinin ve emlak piyasasını istikrara kavuşturma tedbirlerinin etkilerini değerlendirmesi zaman alacağından, şimdilik faiz oranlarını düşürme konusunda ihtiyatlı davranması bekleniyor.

Temmuz ayında bir önceki aya göre ise enflasyon %0,2 ile beklentilere paralel geldi.

Ülkede çekirdek enflasyon aylık %0,2, yıllık %2,0 olarak açıklandı.