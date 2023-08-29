Güney Kore’de işçi sendikaları emeklilik yaşının yükseltilmesini istiyor

Güney Kore’de emeklilik yaşının yükseltilmesi için baskılar artıyor. İşçi sendikaları ‘erken’ emeklilik karşısında grev hazırlığı yapıyor. Çelik üreticisi POSCO’daki işçi sendikası, ücretler konusunda bir anlaşmaya varılamaması üzerine grev konusunda oylama yapmaya hazırlanıyor. 11 bin üyeli sendika ile POSCO yönetimi, 55 yıllık şirket tarihinde ilk kez ücretlerde anlaşamadı. Sendika emeklilik yaşının 60’tan 61’e çıkarılmasını istiyor.

Olası bir grev için planlarını açıklayacak olan 44 bin üyeli Hyundai Motor sendikası da emeklilik yaşının 60'tan 64'e çıkarılmasını talep ediyor.

İş dünyasının en önemli şemsiye örgütlerinden Kore Ticaret Birlikleri Federasyonu da (FKTU) bu yıl parlamentoya ilettiği dilekçede emeklilik yaşının kademeli olarak 60’tan 64’e yükseltilmesini talep etmişti.

Çoğu şirket 60 yaşında yollarını ayırıyor

Güney Kore yasalarına göre emeklilik yaşı 60 ve üstü. Ancak çoğu şirket, en düşük emeklilik yaşı olan 60’ta çalışanlarını emekli ediyor. Ulusal Emeklilik Hizmetleri (NPS) otoritesi ise normal ücretlerin çok altında olan emekli maaşlarını ödemeye ancak 63 ila 65 yaşlarında başlıyor.

2025 yılında nüfusunun beşte birinin 65 yaşını geçmesi beklenen ‘süper yaşlanan’ kategorisindeki Güney Kore’de, emekli ücretlerinin düşük olması nedeniyle, çalışanlar da 60 yaşında emekli olmak istemiyor.

Güney Kore’de yaşlı yoksulluğu Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ortalamasının üç katı düzeyde ve ülkede yaşlı iş gücü istihdam piyasasında daha uzun süre kalmaya çalıştıkça, genç nüfusun istihdama girişi de zorlaşıyor.

Ülkede 65 yaş üstü nüfusun toplamdaki payı 2013 yılında yüzde 11,9 düzeyindeyken, bu oran 2023 itibariyle yüzde 18,4’e yükselmiş durumda. Söz konusu oranın 2025’te yüzde 20’yi, 2050’de yüzde 40’ı geçmesi öngörülüyor.