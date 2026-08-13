Güney Kore’den rezerv devrimi: 13 yıl sonra ilk kez altına döndü!

Güney Kore Merkez Bankası’nın bu stratejik hamlesinde en dikkat çekici detay, kasadaki fiziki külçe altın miktarını artırmak yerine, yüksek likidite sağlayan ve borsada anlık işlem görebilen borsa yatırım fonlarına yönelmesi oldu. Seul yönetimi bu yöntemle, tonlarca altının taşınması, korunması ve sigortalanması gibi operasyonel ve lojistik maliyetlerden tamamen kaçınmayı başardı.

Finans otoriteleri, bankanın küresel altın rallisindeki getiri potansiyelini kaçırmamak adına bu esnek enstrümanı seçtiğini belirtiyor. Fon formülü, Güney Kore Merkez Bankası'na küresel piyasalardaki ani dalgalanmalarda varlıkları hızla nakde veya dolar likiditesine çevirme kabiliyeti tanıyor. Ayrıca Merkez Bankası'nın, küresel piyasalara bağımlılığı dengelemek adına önümüzdeki süreçte yerel altın üreticilerinden de doğrudan fiziki tedarik sağlayacak yeni bir kurumsal iç mekanizma kurma hazırlığında olduğu finans koridorlarında konuşuluyor.

13 yıllık travmanın ardından gelen makroekonomik zorunluluk

Banka, en son 2011-2013 yılları arasında yoğun bir altın alım programı yürütmüş ancak o dönem altını ons fiyatının tarihi zirvelerinde topladığı için iç piyasada kamu kaynağını verimsiz kullanma suçlamasıyla karşı karşıya kalmıştı. Bu itibar riskinden kaçınmak için fiziki altın rezervlerini 104,4 tonda sabitleyen Güney Kore, tam 13 yıl boyunca altın piyasalarından tamamen uzak durmayı tercih etti.

Ancak günümüz makroekonomik dengelerinde gümrük tarifelerinin getirdiği mali yükler, ham petrol fiyatlarındaki öngörülemez dalgalanmalar ve ABD dolarının küresel rezerv sistemindeki baskın rolü, Güney Kore’yi bu katı politikayı esnetmeye mecbur bıraktı. Dünya genelindeki tüm merkez bankaları benzer gerekçelerle rekor düzeyde altın alımı yaparken, Güney Kore’nin de bu kervana katılması küresel finans sistemindeki güvensizlik ve korunma arayışının ne denli derinleştiğini tescil etmiş oldu.