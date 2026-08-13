Güney Kore’den rezerv devrimi: 13 yıl sonra ilk kez altına döndü!
Küresel ekonomide jeopolitik risklerin tırmandığı ve ticaret savaşlarının yeniden alevlendiği bir dönemde, merkez bankalarının güvenli liman arayışına sürpriz bir aktör daha katıldı. Güney Kore Merkez Bankası, tam 13 yıllık uzun bir sessizliğin ardından rezerv stratejisinde radikal bir dönüşe imza atarak yeniden altın bağlantılı varlık satın almaya başladı. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na yapılan resmi bildirimlere göre Seul yönetimi, dünyanın en büyük fiziksel altın destekli fonu olan SPDR Gold Shares'tan yaklaşık 250 milyon dolar değerinde hisse senedi alımı gerçekleştirdi.
Güney Kore Merkez Bankası’nın bu stratejik hamlesinde en dikkat çekici detay, kasadaki fiziki külçe altın miktarını artırmak yerine, yüksek likidite sağlayan ve borsada anlık işlem görebilen borsa yatırım fonlarına yönelmesi oldu. Seul yönetimi bu yöntemle, tonlarca altının taşınması, korunması ve sigortalanması gibi operasyonel ve lojistik maliyetlerden tamamen kaçınmayı başardı.
Finans otoriteleri, bankanın küresel altın rallisindeki getiri potansiyelini kaçırmamak adına bu esnek enstrümanı seçtiğini belirtiyor. Fon formülü, Güney Kore Merkez Bankası'na küresel piyasalardaki ani dalgalanmalarda varlıkları hızla nakde veya dolar likiditesine çevirme kabiliyeti tanıyor. Ayrıca Merkez Bankası'nın, küresel piyasalara bağımlılığı dengelemek adına önümüzdeki süreçte yerel altın üreticilerinden de doğrudan fiziki tedarik sağlayacak yeni bir kurumsal iç mekanizma kurma hazırlığında olduğu finans koridorlarında konuşuluyor.
13 yıllık travmanın ardından gelen makroekonomik zorunluluk
Banka, en son 2011-2013 yılları arasında yoğun bir altın alım programı yürütmüş ancak o dönem altını ons fiyatının tarihi zirvelerinde topladığı için iç piyasada kamu kaynağını verimsiz kullanma suçlamasıyla karşı karşıya kalmıştı. Bu itibar riskinden kaçınmak için fiziki altın rezervlerini 104,4 tonda sabitleyen Güney Kore, tam 13 yıl boyunca altın piyasalarından tamamen uzak durmayı tercih etti.
Ancak günümüz makroekonomik dengelerinde gümrük tarifelerinin getirdiği mali yükler, ham petrol fiyatlarındaki öngörülemez dalgalanmalar ve ABD dolarının küresel rezerv sistemindeki baskın rolü, Güney Kore’yi bu katı politikayı esnetmeye mecbur bıraktı. Dünya genelindeki tüm merkez bankaları benzer gerekçelerle rekor düzeyde altın alımı yaparken, Güney Kore’nin de bu kervana katılması küresel finans sistemindeki güvensizlik ve korunma arayışının ne denli derinleştiğini tescil etmiş oldu.