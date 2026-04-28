Güney Kore’nin ekonomi yönetiminde jeopolitik fren: ‘Bekle-gör' dönemi başladı

Güney Kore Merkez Bankası Başkanı Rhee Chang-yong, yaptığı değerlendirmelerde İran merkezli krizin sadece ham petrol fiyatlarını tetiklemekle kalmadığını, aynı zamanda küresel arz zincirindeki kırılganlıkları da yeniden tetiklediğini vurguladı. Özellikle petrol fiyatlarındaki dalgalanmaların, ülkenin dezenflasyon sürecini engebeli bir yola soktuğu ve daha önce planlanan faiz indirimlerini zora soktuğu belirtiliyor. Kurul üyeleri, artan enerji maliyetlerinin üretim kanalları üzerinden hanehalkı harcamalarını baskılamasından endişe duyuyor.

Döviz piyasasında müdahale sinyali

Döviz piyasasındaki hareketlilik de Güney Kore Merkez Bankası’nın temkinli duruşunun en kritik gerekçelerinden biri olarak öne çıkıyor. Kore wonu, savaşın şiddetlenmesiyle birlikte güvenli liman arayışındaki sermayenin etkisiyle dolar karşısında son yılların en zayıf seviyelerine geriledi. Merkez Bankası yetkilileri, kurdaki bu oynaklığın ithalat maliyetlerini daha da artırmaması için gerekirse doğrudan müdahale araçlarını ve likidite desteklerini devreye sokmaya hazır olduklarını ifade ediyor.

Ekonomi politikalarında eş güdümlü savunma

Hükümet kanadı ise Güney Kore Merkez Bankası'nın bu ihtiyatlı duruşunu desteklemek amacıyla geniş kapsamlı bir ekonomik kalkan paketini gündeme taşıdı. Savaşın getirdiği mali yükü hafifletmek için hazırlanan ek bütçe tasarılarıyla, enerji maliyetleri altında ezilen küçük işletmelere ve düşük gelirli vatandaşlara doğrudan destek sağlanması hedefleniyor. Hem para hem de maliye politikasının ‘savunma hattı’ oluşturduğu bu süreçte, Güney Kore'nin bir sonraki hamlesini Orta Doğu'daki askeri ve diplomatik gelişmelerin seyri belirleyecek.