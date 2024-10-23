Gürcistan Merkez Bankası, faiz oranını değiştirmedi
Gürcistan Merkez Bankası, dördüncü toplantısında da politika faizine dokunmadı.
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Gürcistan Merkez Bankası (NBG), üst üste dördüncü toplantısında da politika faizini değiştirmeme kararı aldı. NBG'den yapılan açıklamaya göre, gösterge faiz oranı yüzde 8 olarak bırakıldı.
NBG en son Mayıs ayında faizi 25 baz puan indirmiş, sonraki toplantılarda beklemeyi tercih etmişti.
Gürcistan'da tüketici fiyatları Eylül ayında yıllık yüzde 0,6 seviyesine kadar indi.
Küresel Ekonomi