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Gürcistan Merkez Bankası, faiz oranını değiştirmedi

Gürcistan Merkez Bankası, dördüncü toplantısında da politika faizine dokunmadı.

Haber Merkezi
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Gürcistan Merkez Bankası, faiz oranını değiştirmedi
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Gürcistan Merkez Bankası (NBG), üst üste dördüncü toplantısında da politika faizini değiştirmeme kararı aldı. NBG'den yapılan açıklamaya göre, gösterge faiz oranı yüzde 8 olarak bırakıldı.

NBG en son Mayıs ayında faizi 25 baz puan indirmiş, sonraki toplantılarda beklemeyi tercih etmişti.

Gürcistan'da tüketici fiyatları Eylül ayında yıllık yüzde 0,6 seviyesine kadar indi.

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