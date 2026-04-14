Güvenli liman mı, risk odağı mı? Alman tahvilleri ve CDS cephesinde neler oluyor?

Küresel finans sisteminin sarsılmaz kalesi olarak kabul edilen Alman devlet tahvillerinde son dönemde yaşanan hareketlilik, piyasalardaki risk algısının boyut değiştirdiğini kanıtlıyor. Avrupa’nın ekonomik lokomotifi Almanya’nın borçlanma maliyetleri, enflasyonist baskılar ve tırmanan jeopolitik risklerin etkisiyle yeniden yönünü yukarı çevirdi. Özellikle 10 yıllık gösterge tahvil getirilerinin %3,09 seviyelerine tırmanarak 15 yılın zirve noktası olan %3,13 eşiğine dayanması, yatırımcıların ‘güvenli liman’ olarak gördüğü bu varlıklardan çıkış eğiliminde olduğunu ve daha yüksek prim talep ettiğini gösteriyor.

Borçlanma maliyetlerinde yeni bir normal başlıyor

Tahvil piyasasındaki bu satış dalgası sadece uzun vadeli kağıtlarla sınırlı kalmıyor; kısa ve orta vadeli borçlanma araçlarında da benzer bir baskı gözlemleniyor. 2 yıllık tahvil getirilerinin %2,63, 5 yıllıkların ise %2,78 bandına yerleşmesi, piyasanın yakın vadedeki faiz ve enflasyon beklentilerini yeniden kurguladığını ortaya koyuyor. Yatırımcılar, 30 yıllık uzun vadeli tahvillerde ise getirinin %3,61 sınırına ulaşmasını, Euro Bölgesi’nin gelecekteki büyüme ve bütçe disiplini performansına dair bir çekince olarak fiyatlıyor. Bu tablo, Avrupa genelinde ucuz finansman döneminin kapandığını ve borçlanma maliyetlerinde yeni bir normalin başladığını teyit ediyor.

Risk primleri piyasadaki defansif pozisyonları yansıtıyor

Piyasadaki bu sarsıntının en dikkat çekici yansıması ise Almanya’nın kredi risk primini temsil eden CDS marjlarında görülüyor. Ülkenin 5 yıllık CDS değeri 9,22 baz puan seviyesine ulaşarak son bir ayda %15,67 gibi sert bir oranda genişledi. Her ne kadar bu rakamlar matematiksel olarak düşük bir temerrüt olasılığına işaret etse de marjın bu denli kısa sürede açılması, finansal sistemdeki korunma maliyetlerinin arttığını gösteriyor. Küresel risk iştahındaki azalma, yatırımcıları en sağlam ekonomiler için bile defansif pozisyon almaya zorlarken, bu durum Euro Bölgesi’ndeki likidite daralmasının fiyatlara doğrudan yansıması olarak değerlendiriliyor.

Rekor borçlanma ihtiyacı piyasa baskısını artırıyor

Alman tahvillerini ve risk primlerini bu denli sert etkileyen temel dinamiklerin başında ise enerji maliyetleri ve devasa borçlanma programları geliyor. Petrol fiyatlarının kritik eşikleri zorlamasıyla katılaşan enflasyon beklentileri, faiz indirimlerine dair umutları rafa kaldırırken; Almanya’nın 2026 yılı için öngördüğü 512 milyar Euro seviyesindeki rekor borçlanma ihtiyacı piyasada ciddi bir arz baskısı yaratıyor. Gelinen noktada Almanya'da yaşanan bu mali değişim, sadece Berlin’i değil, Fransa ve İtalya başta olmak üzere tüm Avrupa tahvil piyasalarını yukarı yönlü baskılayarak küresel finansal istikrar üzerinde yeni bir sınav başlatıyor.