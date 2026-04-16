Güvenli liman terk mi ediliyor? Küresel fonlar neden dolarda satışa geçti?

Jeopolitik risklerle mart ayında %2,4 değer kazanarak 100,64 seviyesini test eden dolar endeksi, barış umutlarının somutlaşmasıyla birlikte bu kazançların önemli bir kısmını geri vererek 98,00 seviyelerindeki kritik desteğine çekildi. Bu hareket, piyasanın barış görüşmelerine olan güvenini ve doların güvenli liman cazibesinin zayıfladığını gösteriyor. Özellikle Washington ve Tahran arasındaki müzakerelerin derinleşmesiyle birlikte, dolar haftalık bazda son ayların en düşük seviyelerinde seyrediyor.

Fonların stratejisi: Yükselişlerde sat

Morgan Stanley'nin tescilli işlem modelleri, hedge fonların son dönemde dolar aleyhine pozisyonlarını agresif bir şekilde artırdığını ortaya koydu. Bank of America (BofA) verileri ise büyük fon yöneticilerinin doların her yukarı yönlü hareketini bir satış fırsatı olarak değerlendirdiğini doğruluyor. Haftanın genelindeki işlemlerde, Euro-dolar paritesinde yükseliş bekleyen alım opsiyonlarının hacmi, düşüş beklentilerini %50 oranında geride bırakarak sermaye akışının yönünü net bir şekilde ortaya koydu.

Enflasyon ve Fed faktörü

Doların zayıflamasında sadece barış umutları değil, ABD'den gelen ekonomik veriler de belirleyici oldu. Mart ayı üretici fiyat endeksinin (PPI) beklentilerin altında kalması ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artırım baskısını hafifletti. Bu durum, doların faiz avantajını zayıflatırken; petrol fiyatlarının Hürmüz Boğazı'ndaki tansiyonun düşmesiyle gerilemesi, küresel enflasyon endişelerini azaltarak doların baskın rolünü sarsmaya devam ediyor.

Yeni rota: Riskli varlıklar ve borsalar

Sermaye, doların güvenli gölgesinden çıkarak küresel borsalara akıyor. S&P 500 endeksinin rekor seviyelere yaklaşması ve MSCI Küresel Hisse Senedi Endeksi'nin Mart sonundaki dip seviyelerinden %8 oranında sıçraması, yatırımcıların risk iştahının geri döndüğünü kanıtlıyor. G10 para birimleri arasında özellikle Norveç kronu, Yeni Zelanda doları ve Avustralya doları gibi emtiaya duyarlı para birimleri, dolar karşısında en çok değer kazanan varlıklar olarak öne çıkıyor.

Fiyatlama tamamen diplomatik sürecin başarıyla sonuçlanacağı beklentisi üzerine kurgulanmış durumda. Fonların bu sert satış dalgası piyasadaki iyimserliği yansıtsa da; müzakerelerin tıkanması veya bölgedeki ateşkesin bozulması ihtimali, doların yeniden tek güvenli liman olarak talep görmesi riskini ana senaryonun bir parçası olarak masada tutmaya devam ediyor.